Kansallinen Mediatutkimus: Aikakauslehdistä peräti 73 prosenttia kasvoi digissä

Aikakauslehdistä 73 prosenttia sai uusia lukijoita digissä, kertoo tuore Kansallinen Mediatutkimus (KMT 2024). Mittauksessa oli mukana 59 aikakausmediaa, joiden digitatavoittavuutta voidaan verrata edellisvuonna julkaistuihin tuloksiin.

Eniten kasvoi Eeva, joka tavoittaa nyt digissä keskimääräisen viikon aikana peräti 101 400 lukijaa enemmän kuin edellisessä mittauksessa. Eeva.fissä vieraili keskimääräisen viikon aikana 172 900 lukijaa. Seuraavaksi eniten digissä kasvoivat Seura, Tekniikka&Talous, Apu ja Tiede.

Digitaalisella viikkotavoittavuudella tarkoitetaan keskimääräisen viikon aikana lehden eri digitaalisia versioita lukeneiden nettomäärää.

Digitaaliselta viikkotavoittavuudeltaan eniten kasvaneet aikakausmediat 2024

Lehti Muutos digitaalisessa viikkotavoittavuudessa

(vrt. KMT 2023) 1. Eeva + 101 400 2. Seura + 76 900 3. Tekniikka&Talous + 65 300 4. Apu + 47 800 5. Tiede + 41 800 6. Hymy + 33 700 7. Yhteishyvä + 29 400 8. Tivi + 26 000 9. Pirkka + 25 900 10. Mikrobitti + 24 100

Lähde: KMT 2024

Digitaaliselta tavoittavuudeltaan suurin aikakausmedia on tuoreimman Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT 2024) mukaan Me Naiset, joka tavoittaa yli miljoona kävijää keskimääräisen viikon aikana. Toiseksi suurin aikakausmedia digissä on Seiska, joka tavoittaa 904 200 lukijaa viikossa. Myös Kotilieden ja Talouselämän tavoittavuus on yli puoli miljoonaa keskimääräisen viikon aikana.

Suurimmat aikakausmediat digissä 2024

Digitaalinen viikkotavoittavuus 1. Me Naiset 1 032 200 2. Seiska 904 200 3. Kotiliesi 597 200 4. Talouselämä 529 400 5. Tekniikka&Talous 494 300 6. Anna 470 500 7. Kaksplus 307 300 8. Yhteishyvä 284 800 9. Tekniikan Maailma 273 100 10. Apu 260 500

Lähde: KMT 2024

Aikakauslehtien kuukausittainen lukeminen säilyi hyvällä tasolla

KMT:ssä selvitetään aikakauslehtien lukemista yksittäisten lehtinimikkeiden ohella myös yleisellä tasolla. Yleisistä mediankäytön väittämistä selviää, että aikakauslehtien lukeminen on pysynyt kokonaisuutena hyvällä tasolla. Aikakauslehtiä lukee printissä tai digikanavissa kuukausittain 84 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista.

Painetun lehden lukeminen on vähentynyt trendinomaisesti, mutta digilukeminen on pysynyt vakaana ja jopa hieman noussut. Painettua lehteä lukee kuukausittain 67 prosenttia ja digikanavia 62 prosenttia.