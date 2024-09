Ministeriöt: Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle ei myönnetä lisärahoitusta

Lisärahoitusneuvottelujen tarkoituksena on ollut neuvotella lisärahoituksen myöntämisen edellytyksistä sekä mahdollisesta lisärahoituksen määrästä ja siihen liitettävistä ehdoista.

”Osoitimme neuvotteluissa kattavasti, että valtion rahoitus ei riitä nykyiseen, asukkaiden lakisääteiseen palvelutasoon, vaan ensimmäisiä vuosia on paikattava lyhytaikaisella lainalla. Osoitimme, että tuotamme palveluita oikealla tasolla ja kustannustehokkaasti”, hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö toteaa.

Hyvinvointialue on joutunut ottamaan velkaa 100 M€ molempina ensimmäisinä toimintavuosinaan lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi, koska valtion rahoitus ei ole ollut riittävällä tasolla. Ilman velanottoa palveluita ei voida tuottaa lakisääteisellä tasolla tänä vuonna. Lisärahoitusta haettiin 74 M€ vuodelle 2024 ja 74 M€ vuodelle 2025.

“Koska olemme joutuneet rahoittamaan toimintaamme niin merkittävästi lyhytaikaisella lainalla, katsoimme, että lisärahoituksen hakeminen oli avointa ja vastuullista tässä vaiheessa”, Timo Aronkytö kiteyttää. Lisärahoitusta haettiin rahoituslain 11 § mukaisesti.

Alue saa taloutensa tasapainoon vuosikymmenen loppuun mennessä

Neuvotteluiden valmistelumuistiossa todetaan ministeriöiden näkemyksenä, että hyvinvointialueella olisi ollut edellytykset järjestää palvelunsa riittävällä tasolla valtion nykyisellä rahoitustasolla. Sitä ei kuitenkaan ole kuvattu, mihin johtopäätös perustuu.

”Neuvotteluissa ei käynyt ilmi, että palvelutasomme olisi liian korkea ja viesti oli, että teemme oikeita asioita. Johtopäätökset ovat mielestämme siksi yllättävät. Väistämättä syntyy vaikutelma, että neuvotteluissa ei pyritty tekemään objektiivista arvioita tilanteestamme vaan löytämään perusteita sille, että rahoitusta ei voida myöntää”, konsernipalveluiden toimialajohtaja Mikko Hokkanen sanoo.

VAKElla on toimiva uudistusohjelma, jonka avulla talous saadaan tasapainoon pitkällä aikavälillä. “Lyhyelläkin aikavälillä välttämättömät palvelut pystytään tuottamaan, mutta on selvää, että päätöksellä on vaikutusta palvelutasoomme ja esimerkiksi palveluihin pääsyn nopeuteen”, Timo Aronkytö kertoo.

Haastavasta alusta huolimatta VAKElla on edellytykset taloutensa tasapainottamiseen pitkällä aikavälillä. Alue sopeuttaa toimintaansa ja lisää tuottavuuttaan 300 M€ vuosikymmenen loppuun mennessä uudistusohjelman avulla, jota on täydennetty loppuvuoden 2024 tiukalla säästöohjelmalla. Kehittämistoiminnan merkittävänä painopisteenä on kustannustehokkuuden parantaminen palveluissa, mistä on jo saatu tuloksia. Voimakkaasti kasvavana alueena VAKEn rahoitusasema paranee tulevina vuosina.

Lisätietoja:

hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, p. 050 312 1678