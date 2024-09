Rosebud Sivullisen ohjelmaa viikolla 39

Ti 24.9. klo 18

JULKISTAMISTILAISUUS: Matti Hagelberg: Vajoava Ateneum 1 (Kreegah Bundolo)

Matti Hagelbergin uusi neliosainen teossarja alkaa!

Vajoava Ateneum kertoo Ateneum-rakennuksen vaihtoehtoisen historian. Taideteollisen korkeakoulun sarjakuvataiteen laitoksen opiskelijoista ja opettajista vuosina 1979-82 kertova muistelmateos tasapainoilee toden ja sepitteen rajalla. Voi nimittäin olla, ettei kaikki mennyt aivan kuten kirjassa kerrotaan. Vai menikö sittenkin?

Ateneumin koulussa opiskeleva Riittamaari Malva on suomalaisen sarjakuvan suuri lupaus, jota odottaa loistava tulevaisuus alan etulinjassa. Mutta kuinka käy, kun hän alkaa epäillä valintojaan? Ja onko hänen valinnoillaan lopulta merkitystä, kun suomalaisen sarjakuvateollisuuden perustukset alkavat murentua hänen allaan ja ympärillään?

Luvassa tarjoilua. Kirjoja. Omistuspiirroksia. Signeerausta. Juhlahumua tiistai-iltaan.

Lavalla Matti Hagelbergin kanssa keskustelee kirjailija Riikka Ala-Harja.

Tervetuloa mukaan!

Ke 25.9. klo 17.30

JULKISTAMISTILAISUUS: Elisabet Aho: Lyhyet hetket (Atrain & Nord)

Historiallinen romaani Elin Schaumanista, josta tuli Eugen Schaumanin äiti ja hänen ystävästään Johanna Wickholmista. Ystävyydestä, joka kestää vuosien ja välimatkojen yli. Sekä herkästä pojasta Eugenista, joka menettää äitinsä liian varhain.

Haastattelijana psykologi Raili Koskelainen. Pientä tarjoilua klo 17 alkaen.

To 26.9. klo 17

Anna Kontula: Kadonneen järjen metsästys (Into)

Uutuuskirjassaan Kadonneen järjen metsästys Anna Kontula tuo esiin huolensa asiaperustelujen korvaamisesta tunnepuheella. Kontulan mukaan terapiasanasto on levinnyt kauas yli rajojensa ja ohjaa nyt yhteiskunnallista keskustelua.

Alkujaan terapian tarpeisiin kehitetty kieli ja näkökulma ovat valuneet kaikkialle yhteiskunnan huokosiin. Julkisuus on kasvavasti kiinnostunut tunteista, mielen hyvinvoinnista, persoonallisuuksista ja psykologiasta. Poliitikoilta ei enää odoteta tekoja tai argumentaatiota, vaan tunneperformansseja.

Terapian, tunteiden ja yksilöpsykologian avulla käytetään myös poliittista ja taloudellista valtaa – eikä vain eduskunnassa, vaan myös järjestöissä, journalismissa, sosiaalityössä, kirjallisuudessa ja arkisissa valinnoissa. Tämä tuottaa itseensä käpertyneiden yksilöiden nopeaa ja pirstoutunutta ymmärrystä aikana, jolloin tarvitsisimme rakenteita ja keskinäisriippuvuuksia tunnistavaa huolellista ajattelua ehkä enemmän kuin koskaan.

To 26.9. klo 18

Jussi Hanhivaara: Iisakin tuhkat (Momentum)

Päähenkilön elämä muuttuu kertarysäyksellä: hän joutuu kumppaninsa kanssa Israelissa osaksi äärijuutalaisten terrori-iskua. Alkaa tarina, joka johtaa aina Pohjois-Amerikkaan saakka.

Matkan äärellä kertoja purkaa tuntojaan entiselle rabbilleen. Osansa saavat niin juutalaisuus, parisuhde kuin mennyt ja tuleva.

Iisakin tuhkat kuvaa juutalaisuutta ja sen ulottuvuuksia, mutta on samaan aikaan myös riipaiseva tarina parisuhteen päättymisestä ja itsensä etsimisestä. Jussi Hanhivaara on pitkän linjan toimittaja ja tuottaja Yle Uutisissa. Hän on opiskellut kansainvälisiä suhteita Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Italiassa sekä kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa. Hanhivaaran kirjoituksia on aiemmin julkaistu muun muassa kirjallisuus- ja kulttuurilehti Särössä. Iisakin tuhkat on hänen ensimmäinen romaaninsa.

Pe 27.9. klo 18

JULKISTAMISTILAISUUS: Eetu Julin: 347 (Aviador)

Tuhansia nuoria astuu vuosittain perustuslain nojalla asepalvelukseen. Yksi heistä on Lehtonen, jonka on jätettävä masentavan lattea keskinkertaisuus taakseen ja saavutettava elämässä menestyjän status, olla jotakin. Tavoite on kristallinkirkas: päästä reserviupseerikurssille ja siirtyä osaksi yhteiskunnan eliittiä hinnalla millä hyvänsä. Seuraavassa saapumiserässä palvelukseen astuu alokas Sääksjärvi, joka muuttaa peruuttamattomasti kaiken.

Millaista on suorittaa asepalvelus ylikierroksilla käyvässä, myöhäismodernissa yhteikunnassa, jossa vittu mikään ei riitä, vaikka tekisi kaikkensa? 347 kertoo kaoottisen aikansa asepalveluksen arjesta.

Eetu Julin (s. 2001) on helsinkiläinen esikoiskirjailija, joka opiskelee Helsingin yliopistossa suomen kielen maisteriohjelmassa. Lisäksi hän on toiminut Toisinkoinen-palkinnon raadin jäsenenä. 347 on Julinin kaunokirjallinen debyytti.



Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5 (Kaisa-talo), Helsinki. Esteetön sisäänkäynti katutasosta. Tapahtumat myös striimataan Sivullisen YouTube-kanavalle https://www.youtube.com/@Sivullinen_Lava