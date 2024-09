Tyttöjen ja naisten oikeudet ovat rauhantyön pohja

Konflikteista erityisesti helmikuussa 2022 Venäjän käynnistämä julma hyökkäyssota Ukrainassa on tuonut valtioiden rajat ylittävän sodan kauheudet lähelle suomalaisia. Samalla näemme Euroopassa ja koko maailmassa useita esimerkkejä siitä, kuinka jo saavutetut naisten oikeudet ovat uhattuina, eikä tasa-arvon kehitystä voi pitää itsestään selvyytenä.

“Yhteiskunnat, joissa tyttöjen ja naisen asema on hyvä, ovat vakaampia, vauraampia ja onnellisempia. Tyttöjen ja naisten oikeuksien ja tasa-arvoa on edistettävä kaikkialla maailmassa. Emme saa antaa kriisien ja konfliktien lannistaa yhteistä työtämme naisten ja tyttöjen oikeuksien eteen esimerkiksi Afganistanissa, Iranissa tai Ukrainassa. Useat naiset tekevät hartiavoimin töitä demokratian ja sukupuolten tasa-arvon eteen, ja meidän on tuettava heitä tässä tavoitteessa. Emme saa myöskään olla hiljaa siitä väkivallasta, jota sotien ja konfliktien keskellä asuvat tai sitä pakenevat tytöt ja naiset joutuvat kokemaan”, painottaa Demarinaisten ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Suomessa Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan ja maamme Nato-jäsenyyden myötä sotilaalliset näkökulmat ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ovat korostuneet. Samalla kun valtiot varautuvat monin tavoin turvatakseen rauhaa, on syytä muistaa myös rauhan siementen kasvavan yhteiskunnan sisällä.

“Parasta rauhantyötä on demokratian edistäminen, perusoikeuksien turvaaminen ja ennen kaikkea tyttöjen ja naisten oikeuksien puolustaminen. Rauhaa rakennetaan rakentamalla luottamusta ja vahvistamalla kansalaisyhteiskuntaa. Sosialidemokraattinen liike on ennen kaikkea rauhan, tasa-arvon ja vapauden liike. Me puolustamme näitä arvoja kaikkialla ja kaikille maailmassa. Hirmuvalta tai tyrannia ei saa estää ihmisten perusoikeuksien toteutumista. Me emme saa unohtaa maailman tyttöjä ja naisia, heidän oikeuksiaan, vaikka niistä ei kirjoitettaisi joka päivä lehdissä”, muistuttaa Demarinaisten ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.