SDP:n Niina Malm: Pääministerin palkkamalliväitteet ovat harhaanjohtavia

-Pääministerin puheet vientivetoisen palkkamallin tavoitteesta ovat tarkoituksellisen harhaanjohtavia. Palkkamallilain tarkoituksena on varmistaa, että julkisen sektorin naisvaltaiset alat eivät voi saada vientialoja suurempia palkankorotuksia. Tämä tulee myös selkeästi ilmi hallitusohjelmasta. Vaikuttaa siltä, että pääministeri on säikähtänyt kunta- ja aluevaalien lähestymistä ja yrittää nyt puhua mustan valkoiseksi.

Malmin mukaan on selvää, että hallituksen ajama vientivetoinen palkkamalli tulee tuomitsemaan opettajat, hoitajat ja muut julkisen sektorin työntekijät pysyvään palkkakuoppaan, väittää pääministeri mitä tahansa.

-Jos laissa on määritetty, että valtakunnansovittelija ei voi esittää suurempaa palkankorotusta kuin mitä vientialoilla on neuvoteltu, ei yksikään työnantaja tule suostumaan sen suurempaan palkankorotukseen. Miksi suostuisivat, kun tiedossa on jo etukäteen, että sovittelija ei tule palkansaajan apuun?

On käsittämätöntä väittää, että palkkamalliuudistuksen tarkoituksena olisi valtakunnansovittelijan aseman vahvistaminen, sanoo Malm.

-Valtakunnansovittelijan tehtäväksi ei ole laissa kirjattu yleisen palkkalinjan vahvistamista, vaan kyse on työriitojen sovittelusta. Nyt hallitus haluaa rajoittaa valtakunnansovittelijan mahdollisuuksia reiluun sovitteluun ja kutsuu sitä vahvistamiseksi. Tämä on harvinaisen irvokasta.

-Jos hallitus ei enää haluakaan tuomita julkisen sektorin naisvaltaisia aloja pysyvään palkkakuoppaan, voi se milloin tahansa luopua palkkamallin valmistelusta. Jos lain valmistelu jatkuu, on viesti kuitenkin selvä – hallitus haluaa rajoittaa opettajien ja hoitajien palkankorotuksia lainsäädännöllä, sanoo pääministeri mitä tahansa, Malm päättää.