STING ESIINTYY PORI JAZZISSA KESÄLLÄ 2025

STING 3.0 -maailmankiertue käynnistyi Euroopassa kesällä 2024 ja siirtyi hiljattain Pohjois-Amerikan puolelle, jossa jo ensimmäinen konsertti Detroitin Fillmoressa sai ylistäviä arvioita.

Sting tunnetaan uraauurtavasta työstään sooloartistina sekä The Police -yhtyeen keulakuvana ja lauluntekijänä. Hän on ennakkoluulottomasti laajentanut musiikillisen innovaation rajoja koko uransa ajan. STING 3.0 -kiertue edustaa uutta dynaamista aikakautta, joka esittelee poimintoja Stingin laajasta tuotannosta ja inspiroituu hänen Cherrytree Music Companyn/Interscope Recordsin julkaisemasta uudesta kappaleestaan ‘I Wrote Your Name (Upon My Heart)’, jonka on miksannut nelinkertaisesti Grammy-palkittu Robert Orton.

Sting on esiintynyt Pori Jazz -festivaalilla kerran aiemmin kesällä 2006 loppuunmyydylle yleisölle.

Liput Pori Jazzin lauantain konserttiin 19.7.2025 tulevat myyntiin perjantaina 27.9. klo 10 Ticketmaster Finlandin kanavissa valtakunnallisesti.