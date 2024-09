Axel Health tehostaa terveydenhuoltoa 1,8 miljoonan asukkaan Länsi-Götanmaalla

Suomalainen terveydenhuollon ohjelmistoyritys Axel Health on valittu uudistamaan Länsi-Götanmaan alueen terveydenhuoltopalveluita. Sopimus on suurin, jonka Axel Health on tähän mennessä tehnyt Pohjoismaissa, ja se kattaa koko Länsi-Götanmaan alueen, jossa asuu yli 1,8 miljoonaa ihmistä.

Axel Health tuo käyttöön ratkaisuja, jotka sujuvoittavat sekä terveydenhuollon ammattilaisten että potilaiden arkea. Potilaat voivat ilmoittautua ja hoitaa maksunsa helposti itsepalveluna, mikä vähentää jonotusaikoja ja parantaa potilaskokemusta. Lisäksi Axel Healthin järjestelmä optimoi potilasvirtoja ja resurssien käyttöä reaaliaikaisesti, mikä tehostaa toimintaa kaikissa Länsi-Götanmaan alueen terveydenhuollon yksiköissä.

“Olemme todella innoissamme yhteistyöstä Länsi-Götanmaan alueen kanssa. Ratkaisumme on ensimmäinen laatuaan Pohjoismaissa, ja sen avulla voimme tukea alueen visiota kehittää terveydenhuollon toimintaa entistä tehokkaammaksi ja potilaslähtöisemmäksi. Odotamme innolla, että voimme tuoda konkreettisia parannuksia terveydenhuollon ammattilaisille ja asukkaille Länsi-Götanmaalla,” sanoo Axel Healthin toimitusjohtaja Ilari Laaksonen.