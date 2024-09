Tiesuunnitelmaluonnos valtatien 8 parantamiseksi Kruunupyyn ja Kokkolan välillä esillä yleisötilaisuudessa

Yleisötilaisuus

Suunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa luonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 3.10.2024 klo 17.00–18.30 Kruunupyyn kunnantalolla (Säbråntie 2, Kruunupyy). Tilaisuuden alussa suunnittelijan asiantuntijat esittelevät suunnitelmaluonnosta. Yleisen esittelyn ja keskustelun jälkeen osallistujilla on mahdollisuus tutustua suunnitelmaluonnokseen karttojen äärellä. Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuudessa esitettäviin aineistoihin voi tutustua 25.9.2024 alkaen tietoverkossa:

https://vayliensuunnittelu.fi/s/35tt

Tiesuunnitelmaluonnos

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen.

– Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta heikentävät erityisesti kasvava liikennemäärä, suuri raskaan liikenteen osuus sekä puutteelliset liittymäjärjestelyt. Ohitusmahdollisuuksien puuttuessa mm. runsaan vastaantulevan liikenteen takia koko liikennevirran nopeustaso laskee hitaimman ajoneuvon mukaiseksi. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan parannuksia, jotka tukevat turvallisempaa ja sujuvampaa liikennettä, kertoo projektipäällikkö Hanna Kauppila ELY-keskuksesta.

Suunnitelmassa esitetään valtatielle 8 rakennettavaksi keskikaiteellinen ohituskaistaosuus Boholmintien ja Kruunupyyn ja Kokkolan kuntarajan väliselle osuudelle. Ohituskaistaosuuden jälkeen tulee uusi liittymä Kruunuportin asemakaava-alueelle. Lisäksi Kokkolan keskustan eteläpuolella sijaitseva Kruunupyyntien liittymä parannetaan lisäämällä liittymään Kokkolan suunnasta vasemmalle kääntymiskaista sekä etelän suunnasta erillinen oikealle kääntymiskaista.

Valtatielle 8 esitetään ohituskaista osuuden kohdalle riista-aidat. Ohituskaistaosuudelta joudutaan katkaisemaan kaikki suorat liittymät valtatielle ja näiden liittymien korvaavat yhteydet kulkevat riista-aitojen takaa. Suunnitelmassa esitetään lisäksi rakennettavaksi meluntorjuntaa asuinrakennusten kohdille. Kruunuportin uuden asemakaava-alueen liittymään esitetään linja-autopysäkit ja Kruunupyyntien liittymän linja-autopysäkkipari rakennetaan uudelleen parannettavan liittymän yhteyteen.

Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt loppuvuodesta 2023 ja tavoite on, että tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2025. Hankkeen toteuttamisesta ei ole tällä hetkellä päätöstä.