Valtatiellä 1 Isokylän tunneli Salossa suljetaan liikenteeltä 26.-27.9. ja 23.10.

Ensimmäinen sulku aiheutuu valmistumassa olevan valaistussaneerauksen lopputestauksesta ja liikennejärjestelyjen purusta. Tunneli on suljettu 26.–27.9. klo 18–6 välisenä aikana. Työn valmistuttua tunnelin liikenne palautetaan normaalitilaan. Kuukautta myöhemmin eli 23.10. klo 9–21 välillä tehdään tunnelin teknisten ja turvallisuusjärjestelmien kuusivuotismääräaikaistarkastus, jonka aikana testataan muun muassa tunnelin palo- ja pelastusjärjestelmien toimivuus. Määräaikaistarkastus on ajoitettu eri ajankohtaan kuin valaistussaneerauksen lopputestaus, jotta valaistuksen toimivuus on varmistettu ennen teknisten järjestelmien laajempaa tarkastusta.

Työ- ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi valtatie 1 suljetaan kokonaan liikenteeltä ko. töiden ajaksi Märynummen (numero 13) ja Pappilan (numero 15) eritasoliittymien välillä. Valtatien 1 liikenne ohjataan huoltotyön ajaksi maastoon viitoitettavalle varareitille. Isokylän tunnelin varareitti käyttää maanteitä 224 – 110 – 52. Varareitin pituus on 13 kilometriä. Pahoittelemme sulkujen aiheuttamaa haittaa tienkäyttäjille.

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Tie Oy vastaa syyskuun aikana toteutettavasta tunnelin valaistuksen saneerauksesta, jonka urakoi US-Asennus Oy. Liikennekatkoa hyödynnetään myös tunnelin rakenteiden määräaikaistarkastuksissa, joka sekin tehdään kuuden vuoden määrävälein. Väyläviraston tilaaman rakennetarkastuksen tekee Sweco Finland Oy.

Lokakuun lopulla tehdään tunnelin teknisten ja turvallisuusjärjestelmien määräaikaistarkastus. Palo- ja pelastusjärjestelmien toimivuus testataan ja liikenteenohjausjärjestelmässä koekäytetään kaikki ohjaustilanteet. Teknisten järjestelmien tarkastuksissa testataan myös laitteita, joita käytetään tunnelin normaalin huoltosulun liikennejärjestelyissä. Määräaikaistarkastukseen osallistuvat kaikki tunnelin operointiin ja hallinnointiin osallistuvat tahot.

Yhteyshenkilö:

Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, p. 0295 022 821