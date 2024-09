Vaasan luontoliikuntareitit yhdistetään yhtenäiseksi verkostoksi

Tällä hetkellä projektin työt ovat siinä pisteessä, että suurimmat reitin perusparannukset on tehty Huutoniemeltä Teeriniemelle sekä Vanhasta Vaasasta Ristinummen pohjoispäähän. Seuraavaksi työt etenevät Ristinummelta Gäddaan kulkevan reitin toteutukseen. Verkoston muille alueille on lähinnä täytetty mursketta huonoihin kohtiin sekä asennettu muoviputkia veden esteettömän kulun varmistamiseksi.

Reitistöä ohjataan kylttien avulla

Verkoston reittejä tullaan ohjaamaan kylttien sekä QR-koodien avulla. Kylttien suunnittelu on tällä hetkellä käynnissä. Kylttien toteuttavat tahot on tarkoitus kilpailuttaa tulevan talven aikana, ja asennus tehdään kevään 2025 aikana.

Tavoitteena lähiluonnon liikuntamahdollisuuksien parantaminen

Projekti toteutetaan osana Vaasa 100k luontoliikuntaverkosto -hanketta. Hankkeella halutaan parantaa lähiluonnon liikuntamahdollisuuksia ja niiden saavutettavuutta sekä tukea kestävää kehitystä. Osa reitistöstä toteutetaan myös esteettömäksi. Hankkeen tavoitteena on luoda laadukkaita ja helposti saavutettavia lähivirkistysalueita ja siten edistää asukkaiden ulkoilumahdollisuuksia lähiluonnossa.

Hankkeen on määrä valmistua kesän 2025 kuluessa, ja sille on myönnetty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta valtionavustusta 96 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 300 000 euroa, ja sen omarahoitusosuus on jaettu kaupungin kuntatekniikan ja liikuntapalveluiden kesken.