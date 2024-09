Ähtärin Eläinpuiston jättiläispandat palaavat kotimaahansa vuoden loppuun mennessä

Ähtärin Eläinpuisto on kohdannut monia haasteita pandaparin saapumisen jälkeen, joista useimpia oli mahdotonta ennustaa. Käsillä oleva tilanne on monen asian summa, kuten pandemian sekä Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin aiheuttama vuosittaisten matkailijoiden väheneminen sekä näistä seurannut inflaation ja korkojen huomattava nousu.

”Olemme saaneet tärkeää apua ja tukea kiinalaiselta kumppaniltamme, jonka tehtävänä on ollut vastata isopandojen kansainvälisestä suojeluohjelmasta. Tästä sekä eläinpuiston monista ponnisteluista huolimatta olemme joutuneet tilanteeseen, jolloin oli tehtävä vaikea pandojen palautuspäätös”, Ähtärin Eläinpuiston hallituksen puheenjohtaja Risto Sivonen sanoo.

Sivonen korostaa, että puiston eläimiä koskevia päätöksiä ei koskaan tehdä kevyin perustein:

”Huomioimme kaikessa aina eläinten hyvinvoinnin ja lajiensuojelun. Valitettavasti meillä ei ole keinoja jatkaa tätä uhanalaisena meille tulleen, hienon lajin suojeluhanketta Suomessa. Eläinpuiston hallitus on vastuussa yrityksestä ja kaikkien puistomme asukkaiden hyvinvoinnista. Kiinalaisen suojelukumppanimme kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen päätimme yhdessä, että paras ratkaisu kaikille osapuolille on palauttaa pandat Kiinaan. Kiitämme lämpimästi yhteistyökumppaneitamme, sillä heidän ansiostaan saimme olla mukana pandojen suojeluhankkeessa lähes seitsemän vuotta.”

Lumin ja Pyryn Ähtärissä olemisen aikana lajin status on muuttunut uhanalaisesta vaarantuneeksi sen onnistuneen maailman eläinpuistoissa toteutetun lajiensuojelun ansiosta.

Ähtärin Eläinpuiston tehtävänä oli ja on edelleen tehdä osansa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi nykyisille ja tuleville sukupolville. Hallituksen puheenjohtaja Risto Sivonen korostaa, että koko Ähtärin henkilökunta on kiitollinen siitä, että he ovat saaneet olla mukana tässä tärkeässä suojeluhankkeessa.

”Suomi ja Ähtärin Eläinpuisto tarjosivat Jin Bao Baolle ja Hua Baolle luonnollisen ja tilavan asuinpaikan sekä ensiluokkaisen hoidon. Pandakaksikon hyvinvointi on meille kunnia-asia aina niiden Kiinaan paluuseen asti. Asiantuntijat valmistelevat parhaillaan heidän paluutaan kotimaahansa. Se tapahtuu loppuvuoden aikana.”

Lisätietoja:

Risto Sivonen, hallituksen puheenjohtaja

puh. +358 400 604 309, risto.sivonen@agsivo.fi