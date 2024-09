TAHTO (Urheilumuseo) vuokra ja Olympiastadion

Stadion-säätiön ja Suomen Urheilumuseosäätiön välinen toimintamalli on yhteisesti sovittu vuonna 2014 Olympiastadionin uudistamishankkeen yhteydessä samalla, kun tehtiin päätökset uusista Urheilumuseonsäätiön toiveiden ja vaatimusten mukaisista laajennetuista noin 2.200 neliön tiloista. Urheilumuseon tilojen uudistamisen ja laajennukset kustannuksista vastasi Helsingin kaupunki ja Suomen valtio osana perusparannus- ja uudistamishanketta.

Ennen perusparannus- ja uudistamishanketta Suomen Urheilumuseosäätiö maksoi Stadion-säätiölle vuokraa, joka oli Urheilumuseosäätiön Helsingin kaupungilta saaman vuosittaisen vuokra- avustuksen suuruinen. Luonnollisesti tällaista toimintamalli ei ollut mahdollista uudella aikakaudella jatkaa, jossa Urheilumuseosäätiön tilavuokra olisi perustunut kolmannen osapuolen määrittämiin julkisiin tukiin ja olisi laskennallisesti ollut Töölössä noin 0,83 euroa per neliö. Tällöin, kymmenen vuotta, sitten Stadion-säätiö ja Urheilumuseosäätiö sopivat uusien tilojen vuokrasta ja muista tiloja koskevista käytännöistä, joiden hintataso ja toimintamalli on edelleen voimassa. Vuokraan ei ole tänä aikana tehty indeksikorotuksia tai muita muutoksia.

Suomen Urheilumuseosäätiö maksaa vuokraa Stadion-säätiölle 13 euroa per neliö. Aiemmin ennen remonttia Urheilumuseolla oli käytössä 1700 neliötä ja Urheilumuseosäätiö vastasi kustannuksellaan tilojen huolto-, korjaus- ja vartiointikuluista. Uusiin laajennettuihin Urheilumuseosäätiön 2.219 neliön tiloihin ja vuokraan sisältyy huolto, korjaus, kaukolämpö, vesi, jätehuolto ja perusvartiointi. Sähkökustannuksista vastaa kukin stadionilla toimiva organisaatio oman kulutuksen ja sähkön markkinahinnan mukaisesti. Näin ollen Urheilumuseosäätiön aikaisempaa ja nykyistä vuokraan ei ole mahdollista verrata toisiinsa, koska kyseessä on täysin eri toimintamalli ja Urheilumuseosäätiöllä on käytössä yli 500 lisäneliötä aikaisempaan verrattuna. Stadion-säätiö toteaa, että Urheilumuseosäätiön mediassa esiin nostama 18-kertainen vuokra ei ole totuuden mukainen. Luonnollisesti Stadion-säätiö vuokranantajana ei voi myöskään vaikuttaa sähkön markkinahinnassa tapahtuneisiin viimevuosien muutoksiin eikä Urheilumuseosäätiön muualta vuokraamien varastotilojen, henkilöstön, brändiuudistuksen, näyttelyrakentamisen tai kalustemuutosten kustannuksiin.

Stadion-säätiö tukee TAHDON toimintaan

Stadion-säätiö edistää osaltaan TAHTO Urheilumuseon liiketoimintaan vuosittain erilaisilla toimenpiteillä. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa TAHDON palveluiden myynti, tilakäytön vahvistaminen ja markkinointituki. Stadion-säätiö teki päätöksen markkinointituesta vuodelle 2024, kun säätiön hallituksessa kuultiin TAHDON johtoa organisaation talousvaikeuksista. Markkinointituen lisäksi on eri toimenpiteistä ohjautunut ja tilitetty Urheilumuseosäätiölle yli viisikymmentätuhatta euroa. Urheilumuseosäätiö on myös laadukkaasti kehittänyt toimintaansa kokonaisuudessaan muun muassa vaihtuvien näyttelyiden ja tilojen monipuolisen toiminnan kautta. Vuosina 2020-2022 Urheilumuseosäätiö toimi stadionilla samalla vuokratasolla ilman talousvaikeuksia ja myös positiivisella tuloksella.

Lähes miljoona vuosittaista kävijää

Suurtapahtumien osalta Stadion-säätiö vuokraa Olympiastadionia tapahtuman luonteen, keston ja muun tilakäytön tarpeiden mukaisesti. Tarkka vuokrahinta määräytyy sopimuksella tapahtumajärjestäjän ja Stadion-säätiön välillä. Olympiastadionin vuokra on keskimäärin noin 4-9% tapahtuman lipputuotoista. Vuokrahintaan vaikuttaa vuokrapäivien kokonaismäärä, joka koostuu tapahtuman rakentamisesta, tapahtumapäivistä ja purkupäivistä. Stadion-säätiö ei ota tai saa osuutta tapahtumajärjestäjän myymistä VIP-paketeista tai merchandise-tuotteista. Tapahtumajärjestäjälle tulee luonnollisesti kuluja tapahtuman kokonaistuotannosta, joihin tapahtumajärjestäjä valitsee omat kumppaninsa ja palveluntuottajat, kuten esimerkiksi järjestyksenvalvonta.

Helsingin Olympiastadion on ainutlaatuinen kokonaisuus monipuolisten toimintojen näkökulmasta, kun suurtapahtumien ulkopuolella stadion on päivittäin koululaisten, lasten- ja nuorten urheiluseuratoiminnan sekä aikuisliikkujien käytössä. Lisäksi stadionilla on päivittäin kymmeniä yritys- ja organisaatioasiakkaiden kokouksia ja muita tilaisuuksia matkailija- ja vierailijapalveluiden asiakkaiden lisäksi. Kävijöitä kuluvana vuonna stadionilla tulee vierailemaan yli 950 000, joista tapahtumakävijöitä on noin 600 000 ja muita vierailijoita noin 350 000. Olympiastadionin asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä stadionin palveluihin, sillä tehtyjen kävijätutkimusten mukaan stadionkokemus on arvioitu eri liiketoiminta-alueilla keskimäärin arvosanalla 4,3/5. Olympiastadionia hallinnoiva Stadion-säätiö on voittoa tavoittelematon organisaatio.