Mobilian toimitusjohtaja vaihtuu

Mika Hautalalla on yli 25 vuoden kokemus Rautaruukin ja SSAB:n erilaisista asiantuntija- ja johtotehtävistä. Mika on toiminut myös Parolan Panssarimuseosäätiön hallituksessa. Autoharrastus ja moottoriurheilu ovat lähellä Mikan sydäntä, joten tämänkin takia tieliikenteen kulttuuriperintötyön edistäminen Mobilian toiminnan myötä on hänestä erittäin kiinnostava tehtävä. Mika aloittaa toimitusjohtajan tehtävässä 1.11.2024.

Toimitusjohtajan päätehtäviin kuuluu valtakunnallisena vastuumuseona toimivan Auton ja tien museo Mobilian johtaminen ja kehittäminen sekä vastuu hallinnon ja talouden hoitamisesta säätiölain ja sääntöjen mukaisesti. Toimitusjohtajan tehtävä tuli auki, kun aiempi toimitusjohtaja Heidi Rytky valittiin Tampereen historiallisten museoiden johtajaksi 1.10.2024 alkaen.

Toimitusjohtajan tehtävä herätti mielenkiintoa, ja siihen haki yhteensä lähes 70 henkilöä.

Auton ja tien museo Mobilia on Kangasalla toimiva tieliikenteen alan vastuumuseo. Museon omistaa Mobilia säätiö, jonka taustavoimina on 29 auto- ja tiealan yhteisöä. Säätiön perustajataustayhteisöjä olivat Tielaitos, Kangasalan kaupunki, A-Katsastus Oy ja Puolustusvoimat. Väylävirasto on yksi säätiön omistajista, ja sitä edustaa säätiössä Pirkanmaan ELY-keskus.