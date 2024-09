HOK-Elanto Liiketoiminta Oy käynnistää muutosneuvottelut ravintolatoiminnoissaan

HOK-Elannon puolivuosikatsaus 2024: päivittäistavarakaupan myynti jatkoi markkinaa vahvempaa kasvuaan, asiakasomistajien määrä ennätyslukemissa 16.8.2024 12:15:00 EEST | Tiedote

S-ryhmän suurimman alueosuuskaupan HOK-Elannon liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 2024 edellisvuodesta 3,3 prosenttia 1 296,5 miljoonaan euroon. Päivittäistavarakaupassa myynnin kasvu on ollut jo yli 2 vuotta markkinaa vahvempaa*. Asiakasomistajien määrä on tänä vuonna lisääntynyt ennätyksellistä tahtia: uusia asiakasomistajia on liittynyt ensimmäisen vuosipuoliskon aikana noin 18 000. HOK-Elanto sai lähes 20 000 kesätyöhakemusta ja tarjosi töitä yli 2 300 kesätyöntekijälle sekä harjoitteluissa että pidemmissä työsuhteissa.