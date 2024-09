Kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vpj. Krista Mikkonen (vihr.): Hallituksen leikkauksien suurin taakka kaadetaan pienituloisimpien harteille

“Lisäksi hallitus romuttaa hyvinvointivaltion perustuksia leikatessaan perusterveydenhuollosta, koulutuksesta ja sosiaaliturvasta. Samanaikaisesti kansalaisyhteiskuntaa heikennetään leikkaamalla järjestöjen rahoituksesta. Mistä saada apua ja tukea arjesta selviytymiseen, kun julkisten palveluiden lisäksi kolmas sektori ajetaan alas?” kysyy Mikkonen.

Mikkosen mukaan Orpon hallitus kohdentaa kohtuuttoman suuria leikkauksia samanaikaisesti monelle sektorille, jotka heikentävät samojen ihmisten hyvinvointia.

“Työttömyysturvan heikennykset ja suojaosan poisto ajaa yhä useamman toimeentulotuen varaan. Leikkaukset asumistukeen ja etuuksien indeksijäädytykset ajavat ihmiset ahtaalle, ja työntävät yhä useampia köyhyyteen. Työttömyys on kasvussa, mutta hallituksen lakkautettua aikuiskoulutustuen ihmisillä ei ole edes mahdollisuutta kouluttautua uudelleen ja hakeutua uudelle alalle. Orpon hallituksen sanat ja teot ovat jatkuvasti ristiriidassa keskenään”, sanoo Mikkonen.

Mikkosen mukaan rajut leikkaukset, jotka osuvat montaa kautta samoihin ihmisiin, eivät ole kestäviä lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä.

“Leikkaamisen ei pitäisi olla itsetarkoitus. Orpo on kertonut, että leikkausten tavoitteena on hyvinvointivaltion säilyttäminen tuleville sukupolville. Häneltä jää huomaamatta, että nyt tehtävillä leikkauksilla hallitus itse ajaa sitä alas. Leikkauksilla on pitkäaikaisia vaikutuksia, jotka myöhemmin näkyvät huono-osaisuutena, työttömyytenä, köyhyytenä ja syrjäytymisenä. Tähän meillä ei ole varaa,” sanoo Mikkonen.

“Kokoomuksen koulutuslupaus petti jälleen. Ammatilliseen koulutukseen tehdään yli 100 miljoonan euron leikkaukset ja opiskelijoiden toimeentuloa heikennetään entisestään. Hallitus on määritellyt yhdeksi keskeisimmäksi tavoitteeksi koulutus- ja osaamistason nostamisen sekä oppijoiden hyvinvoinnin, mutta toimet ovat kuitenkin täysin päinvastaisia, ” sanoo Mikkonen.

Mikkosen mukaan hallitus ei näe kulttuurin arvoa sivistyksen eikä kansantalouden kannalta.

“Orpon hallitus leikkaa taiteesta ja kulttuurista noin 20 miljoonaa. Valtion budjetin kokonaisuuteen sillä ei ole juurikaan vaikutusta, sen sijaan kulttuurin saavutettavuudelle ja luovien alojen työntekijöille seuraukset ovat merkittävät. On tutkittu, että kulttuurin sijoitettu euro tuottaa itsensä takaisin vähintään kymmenkertaisesti. Kulttuurialan leikkaukset johtavat teattereiden, museoiden, konserttien ja muiden kulttuurimahdollisuuksien rajuun vähenemiseen etenkin maakunnissa,” päättää Mikkonen.