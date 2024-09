Skanskan työmailla otetaan käyttöön Suomessa kehitetty EG Jydacom -järjestelmä

Skanska ottaa rakennusalalle erikoistuneen EG Jydacom -ohjelmistoratkaisun käyttöön kustannushallintaan sekä hankintaan kaikilla Suomen työmaillaan. Ratkaisun täysimittainen käyttöönotto toteutetaan kesään 2026 mennessä.

Skanskan tavoitteena kumppanuudessa on saada käyttöön nykyaikainen ja joustavasti liiketoiminnan tavoitteisiin vastaava järjestelmä.

- Kustannushallinnan ja hankinnan tietojärjestelmä on meille erityisen keskeinen, koska sillä on kaikista järjestelmistämme eniten käyttäjiä. Järjestelmää käytetään kaikilla työmailla talonrakennuksesta infrarakentamiseen ja tunnelinlouhintaan, kertoo hankintaprosessia Skanskassa vetänyt Suomen liiketoimintayksikön tietohallintojohtaja Pekka Mutikainen.

EG:lle kumppanuus antaa mahdollisuuden kehittää EG Jydacom -ohjelmistoa tehokkaasti eteenpäin. Pohjoismaissa toimiva EG-konserni on tehnyt Suomessa viime vuosina useita yritysostoja. Konsernin suurin liiketoiminta-alue on rakennusalaan keskittynyt EG Construction.

- Skanskan tarpeet ja suunta ovat yhteneväiset EG:n strategian kanssa, joten pystymme tuottamaan yhdessä uudenlaista hyötyä rakentamiseen koko arvoketjussa. Kumppanuus on meille merkittävä askel sekä Suomen markkinoilla että kansainvälisesti, kommentoi EG Construction Finlandin Suomen maajohtaja Sari Suominen.





Rakennusalan järjestelmien nykyaikaistaminen on ottanut aikaa

Rakennusala on kulkenut digitalisaatiossa monia muita toimialoja jäljessä, mutta Suomisen mukaan digitaalista velkaa ollaan nyt kuromassa kiinni. Alan yrityksissä pidetään digitaalisten ratkaisujen kehittämistä yhtenä tulevaisuuden keskeisimmistä painopisteistä.

Digitalisaatio hyödyttää rakennusalaa sekä lyhyen että pitkän jänteen tarkemmalla ja ennustettavammalla kannattavuusseurannalla, vahvemmalla suhdannekestävyydellä sekä joustavalla työmaakohtaisella ja koko liiketoiminnan tiedonhallinnalla. Siirtymää kirittää Suomessa myös lainsäädäntö: vuoden 2024 alussa voimaan astuva laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja rakentamislaki vuotta myöhemmin.

Skanskalle kustannushallinnan ja hankinnan ohjelmistoratkaisu on viimeinen ydinjärjestelmä, joka siirretään nyt pilveen. Tietohallintojohtaja Mutikainen kertoo, että Skanskassa on etsitty sopivaa kumppania siirtymän toteuttamiseen jo pitkään. Luottamus EG:n toimituskykyyn syntyi, koska EG Jydacomin kehitystiimi tuntee hyvin Suomen rakennusteollisuuden erityispiirteet ja taustalla ovat pohjoismaisen EG-konsernin vahvat hartiat.

- Suomen rakennusteollisuuden kustannushallintaan ja hankintaan erikoistuneita ratkaisuja löytyy markkinoilta aika vähän. EG Jydacom keskittyy nimenomaan suomalaiseen rakentamiseen ja termistöön – puhumme EG:n kanssa samaa kieltä ja henkilöstössä on rakentamisen ammattilaisia. Lisäksi arvostamme sitä, että pääsemme kumppaneina kehittämään järjestelmää yhdessä eteenpäin, Mutikainen toteaa.





Lyhyesti Skanskasta

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Yritys toimii valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomessa Skanskan toiminta kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen.



Lyhyesti EG:stä

Pohjoismaissa toimiva EG on toimialakohtaisiin järjestelmiin erikoistunut ohjelmistotalo. Yhtiön tavoitteena on tarjota asiakkaille markkinoiden johtavia, toimiala- ja prosessikohtaisia vertikaaliohjelmistoja ja auttaa siten asiakkaita saavuttamaan johtava asema omalla toimialallaan. EG:n päätoimialoja ovat muun muassa rakennusala, teollisuus, sote-sektori sekä julkishallinto. EG työllistää Pohjoismaissa yli 2 000 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2023 oli noin 315 miljoonaa euroa. Konsernin suurin liiketoiminta-alue on rakennusalaan keskittynyt EG Construction, joka työllistää yli 300 asiantuntijaa ja jolla on yli 16 000 asiakasta.