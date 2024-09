Destia rakentamassa pohjoismaiden suurinta akkuvarastoa Yllikkälään

Akkujärjestelmien toimittaja Nidec on valinnut Destian toimittamaan infra- ja sähkötyöt akkuvarastolle, jonka se rakentaa Neoenille Lappeenrannan Yllikkälään. Neoen on yksi maailman johtavista riippumattomista uusiutuvan energian tuottajista. Valmistuessaan vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana Yllikkälä Power Reserve Two -akkuvarasto tulee olemaan Pohjoismaiden suurin, ja sen asennettu kapasiteetti on 56,4 MW / 112,9 MWh, mikä vastaa noin 5–10 suomalaisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta.

Tämä on jo toinen akkuvarasto, jonka Destia rakentaa Neoenille Nidecin kanssa Yllikkälään.