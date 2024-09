Teollisuus vahvistaa kilpailukykyään elinkaariarvioinneilla

– Globaali ilmasto- ja luontokriisi edellyttävät vaikuttavampia toimia. EU:n CSRD-direktiivi ja taksonomia-asetus ovat esimerkkejä lainsäädännöstä, jolla tätä kehitystä ohjataan. Elinkaariarvioinnista yritykset saavat tietoa siitä, mitkä heidän toimintansa ympäristövaikutukset ovat ja mitkä niistä ovat merkittäviä. Tämä auttaa kehittämään kestävämpiä tuotteita ja viestimään niiden ympäristövaikutuksista, sanoo ruotsalainen Marcus Wendin, joka on johtava pohjoismainen asiantuntija teollisten tuotteiden ja prosessien ympäristövaikutusten laskennassa.

Wendinin yritys Miljögiraff AB on jo 20 vuotta auttanut suomalaisia ja ruotsalaisia teollisuusyrityksiä todentamaan toimintansa ympäristövaikutukset. Sen asiakkaita ovat mm. Valmet, ABB, Hankkija, Comatec ja Deltamarin sekä useat korkeakoulut ja instituutit. Lokakuussa Wendin saapuu Tampereelle Alihankinta-messuille.

Elinkaariarvioinnilla tietoon perustuvia päätöksiä

Elinkaariarviointi (LCA) on nimensä mukaisesti menetelmä tuotteen ympäristövaikutusten määrittämiseksi sen koko elinkaaren ajalta. Wendinin tavoite on, että yritykset voisivat kehittää toimintaansa kestävämmäksi tietoon ja laskelmiin perustuen:

– Elinkaariarviointi on menetelmä yritysten toiminnan ympäristövaikutusten luotettavaan todentamiseen. Se tukee päätöksentekoa ja tuotekehitystä osoittamalla, mitkä materiaalit tai prosessit ovat ympäristövaikutusten kannalta merkittävimpiä ja missä voidaan tehdä parannuksia, Wendin selventää.

Elinkaariarviointien laatimisen apuna käytetään erilaisia ohjelmistoja. Marcus Wendinin yritys on vuodesta 2004 ollut SimaPro-ohjelmiston edustaja Suomessa ja Ruotsissa. SimaPro on alan johtava ohjelmisto 80 maassa. Sen toiminta perustuu tieteellisiin menetelmiin ja laajoihin datakirjastoihin. Käytettäessä laskentaa jo tuotekehityksen vaiheessa, on mahdollista vaikuttaa siihen, mikä on lopullisen tuotteen ympäristövaikutus.

Läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta

Elinkaariarvioinnin avulla yritykset voivat laskea tarkasti koko toimitusketjunsa ympäristövaikutukset. Tiedon perusteella ne voivat pienentää aiheuttamiaan hiilidioksidipäästöjä sekä vähentää luonnonvarojen kulutusta ja ympäristön kuormitusta. Luotettavasta tiedosta ja raportoinnista on tullut osa toimitusketjunhallintaa.

– Pk-yrityksille tämä on suuri haaste, mutta myös mahdollisuus. Yritykset, jotka pystyvät tarjoamaan todennettua dataa ympäristövaikutuksistaan, ovat kilpailukykyisempiä ja paremmin varautuneita tuleviin vaatimuksiin, Wendin toteaa.

Elinkaariarviointi antaa yritysjohdolle selkeän pohjan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, jotka vastaavat niin sääntelyn vaatimuksiin kuin asiakkaiden odotuksiin.

– Tulevaisuudessa vastuulliset ja läpinäkyvät toimitusketjut menestyvät – elinkaariarviointi on avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa, Wendin kiteyttää.

Marcus Wendin tavattavissa Alihankinta-messuilla

Marcus Wendin on paikalla Tampereella järjestettävässä Alihankinta-tapahtumassa, joka on Suomen johtava teollisuuden messutapahtuma.

Aika: tiistaista torstaihin 1.–3.10.2024

Paikka: Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, AI Village, osasto B 106

Osaston ohjelma löytyy SimaPro-verkkosivuilta.



Paneelikeskustelu yhdessä Comatecin ja Valmetin kanssa





Tervetuloa seuraamaan keskustelua, jossa mukana on Mijlögiraffin toimitusjohtaja Marcus Wendin yhdessä tunnettujen suomalaisten teollisuusyritysten edustajien ja SimaPro:n käyttäjien kanssa:

Aleksi Surakka, Senior Specialist Sustainability, Comatec Mobility

Pirkko Alander, Environmental Analysis Manager, Valmet

Aika: Tiistai, 1.10. klo 10.35–10.55

Paikka: Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, AI Stage

Keskustelun otsikko on ”Footprint Calculation for Industrial Companies”

Ohjelma löytyy tapahtuman verkkosivuilta.