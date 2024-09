Suurin osa suomalaisista autonomistajista on riippuvaisia autostaan

You Govin Santanderille tekemästä pohjoismaisten autonomistajien tutkimuksesta selviää, että suomalaisista vastaajista vain kaksi prosenttia ei ole riippuvaisia autoistaan, kun taas kuusi kymmenestä on riippuvaisia tai erittäin riippuvaisia ​​autoistaan. Naisilla riippuvuus on yleisempää ​​kuin miehillä, ja eniten riippuvaisia ​​on ikäryhmissä 30–39 ja 50–59 vuotta. Eniten autoistaan riippuvaisia asuu Länsi-, Pohjois- ja Itä-Suomessa.

35 prosenttia vastaajista sanoo, että vapaus liikkua milloin tahansa on tärkeintä auton omistamisessa.

– Tutkimuksesta selviää, että tärkeintä auton omistamisessa on vapaus matkustaa ja liikkua. Toiseksi tärkein asia on kyetä liikkumaan töihin ja takaisin, ja kolmanneksi tärkeintä on mahdollisuus käyttää autoa ostosreissuilla. Tämä kertoo meille, että auto ei ole vain välttämättömyys; se edustaa vapautta ja mahdollistaa toiveiden mukaisen elämän, sanoo Santanderin kaupallinen johtaja Kari Kauppinen.

Suomessa hinta ja turvallisuus ovat tärkeimmät tekijät uutta autoa harkittaessa. Seuraavaksi tulevat koko, merkki, muotoilu ja ympäristöystävällisyys.

Puhelin on todella tärkeä, mutta on autokin

Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, kuinka tärkeä auto on verrattuna muihin arjen tärkeisiin asioihin, kuten pesukoneeseen, televisioon, internetiin, kahvinkeittimeen ja matkapuhelimeen. 41 prosenttia suomalaisista vastaajista sanoo, että auto ja puhelin ovat yhtä tärkeitä, 47 prosentin mielestä puhelin on tärkeämpi kuin auto, ja kahdeksalle prosentille auto on tärkeämpi kuin puhelin.

– Useimmat meistä ovat nykyään täysin riippuvaisia ​​matkapuhelimistamme. Se, että noin puolet suomalaisista autonomistajista kuitenkin sanoo, että auto on yhtä tärkeä tai tärkeämpi kuin matkapuhelin, kertoo autolla olevan merkittävä asema suomalaisessa yhteiskunnassa, Kauppinen sanoo.

Kysely paljasti myös, että suomalaisvastaajista 36 prosenttia pitää pyykkikonetta tärkeämpänä ja 18 prosenttia kahvinkeitintä tärkeämpänä kuin autoa – tämä osuus on Suomessa, kahvinjuonnin huippumaassa, suurempi kuin muissa Pohjoismaissa.

Tutkimuksen toteutti YouGov Santander Nordicsin toimeksiannosta 4 000 autonomistajille Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa heinäkuussa 2024.

Tutustu tutkimusraporttiin alla olevasta linkistä:

https://santanderconsumer.dk/globalassets/h-4a5a9a/auto/nordic_trends_in_car_finances_2024.pdf