SDP:n Juha Viitala: Hallituksen leikkaukset vaarantavat oikeusvaltion perusperiaatteet

- Oikeuslaitoksen riittävät resurssit ovat keskeisiä oikeusturvan takaamisessa ja kansalaisten perusoikeuksien toteutumisessa. Hallituksen leikkaukset hidastavat käsittelyaikoja, mikä johtaa viivästyksiin oikeusprosessissa ja heikentää kansalaisten oikeusturvaa. Oikeusvaltion periaatteiden noudattaminen vaatii, että tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen toiminta on tehokasta, Juha Viitala toteaa

Viitala on myös huolissaan rikosseuraamuslaitoksen rahoituksesta. Hallituksen leikkausten nähdään vaarantavan laitoksen kyvyn toteuttaa lakisääteiset tehtävänsä, kuten uusintarikollisuuden ehkäisyn ja kuntoutusohjelmat. Ylikuormitetut työolot ja resurssien puute voivat johtaa turvallisuusriskeihin sekä henkilökunnan että vankien osalta.



- Kuntouttava työ on tärkeä osa rikollisuuden ennaltaehkäisyä ja on siten keskeinen elementti rikoksentekijöiden onnistuneessa paluussa yhteiskuntaan, Viitala muistuttaa.

- Tämän lisäksi hallitus suunnittelee leikkauksia myös avovankien kuntouttavaan työtoimintaan, jolla on konkreettisia vaikutuksia niin yksilöön itseensä kuin myös esimerkiksi luontokohteiden ylläpitoon, Viitala jatkaa.

Viitala kehottaa hallitusta pohtimaan uudelleen leikkausten kohdistamista oikeuslaitokseen ja rikosseuraamuslaitokseen.

-Kansalaisten oikeusturvaan ja yhteiskunnan turvallisuuteen tulee kohdistaa riittävät resurssit, Viitala päättää.