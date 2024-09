SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman: Oikeistohallitus on onnistunut työllisyyden hoidossa huonoiten koko EU:ssa

Arvoisa puhemies!

Kaiken voivottelun keskellä vähälle huomiolle ovat jääneet eräät vahvuutemme nykyisenkin kriisin selättämiseen. Kun oikeistohallitus aloitti vähän yli vuosi sitten, se sai käsiinsä kolme kultakimpaletta, joita mikään muu hallitus ei ole saanut pesämunaksi lähes 20 vuoteen.

Ensimmäinen kultakimpaleista oli ennätystyöllisyys, siis koko mittaushistoriamme korkein työllisyys.

Toinen oli työperäinen maahanmuutto, sekin mittaushistoriamme korkeinta, ennätyksellistä tasoa.

Kolmanneksi hallitus pääsi rakentamaan maamme tulevaisuutta ennätyksellisten vihreän siirtymän teollisten investointisuunnitelmien varaan.

Lisäksi taustalla olivat läpi kriisivuosien vaalitut hyvät työmarkkinasuhteet, luottamus ja osapuolten valmius osallistua julkisen talouden tervehdyttämiseen.

Nämä lähtökohdat olivat aivan toisenlaiset - ja monella tapaa paremmat - kuin aikaisemmilla hallituksilla, jotka ovat joutuneet painimaan talouden tasapainottamisen kanssa.

Arvoisa puhemies,

Nyt kun vaalikautta on noin kolmannes takana ja hallituksen talouspäätöksistä puolet tiedossa, on hyvä tarkastella, miten Purran-Orpon oikeistohallitus on työssään onnistunut.

Työllisyydessä ennätykset ovat jatkuneet, mutta etumerkki on vaihtunut miinukseksi. Tämän hallituskauden työllisyyskehitys on koko EU:n heikointa. Kuulitte oikein, koko EU:sta ei löydy toista maata, jossa työllisyysasteen kehitys tällä vaalikaudella on yhtä huonoa kuin Suomella.

Euroopan unionista ei löydy toista hallitusta, joka kuluneen kauden aikana olisi työllisyyden hoitamisessa onnistunut yhtä huonosti kuin Petteri Orpon oikeistohallitus.

Ennätyksellinen työperäinen maahanmuutto on kääntynyt siihen, että Suomen houkuttelevuus potentiaalisen työvoiman silmissä on pudonnut enemmän kuin minkään muun maan. VM:n ennusteessa nettomaahanmuutossa palataan kolmannekseen siitä, mistä oikeistohallitus pääsi aloittamaan.

Suomeen suunniteltujen vihreiden investointien suoranainen tsunami näyttää hiipuneen lehmän henkäykseksi, joka ei meitä lämmitä. Uusien investointien aikeet ovat tippuneet peräti 89 prosenttia.

Ja kaiken tämän päälle työmarkkinoilla on aiheutettu epäluottamuksen kierre, jota jyrkentää hallituksen hanke sementoida julkisen sektorin naisvaltaiset alat ikuiseen palkkakuoppaan.

Kultaisia pesämunia ei pantu poikimaan. Oikeistohallituksen ensimmäinen vuosi, se on Suomelle menetetty vuosi.

Arvoisa puhemies,

Kaikki hallituksen suuret puheet ja lupaukset velkaantumisen pysäyttämisestä on petetty. Purran-Orpon hallitus ottaa peräti 25 miljardia lisää velkaa jo kahdessa ensimmäisessä budjetissaan. Velkasuhde ei VM:n ennusteen mukaan ole taittumassa hallituskauden aikana - päinvastoin velkasuhde uhkaa heikentyä.

Hallituksen alijäämätavoite yksi prosentti BKT:stä on niin usvainen muisto, että siitä kukaan ei kehtaisi oikein enää edes mainita.

Ja kaikkien näiden mahalaskujen ja syötyjen sanojen jälkeen, mitä tekee valtiovarainministeri Purra? Ajaa EU:ssa ”teknistä” muutosta taloussääntöihin, joka uhkaa tuottaa Suomelle jopa kuuden miljardin säästöjen lisäpaineet.

Ministeri Purra, olette siis ilmeisesti tehneet miljardiluokan ratkaisun, joka heikentää Suomen talousasemaa ja uhkaa kasvattaa leikkauksia aiempien leikkausten päälle. Vanha savu nousee edelleen saksistanne, kun puolueenne aiemmin parjaamasta EU:sta ajatte lisää säästövaatimuksia. Edeltäjänne, ministeri Soini ei tällaiseen olisi kyennyt.

Ja kaikki tämä salamyhkäisesti, informoimatta eduskuntaa rehellisesti ja avoimesti. Jos oikein arvaan, ette edes pääministeriä asiasta informoineet?

Nyt on syytä erittäin huolellisesti selvittää, kuka tästä pyynnöstä vastaa? Ajoiko ministeri Purra tätä, jotta saisi saksia lisää? Oliko pääministeri tietoinen? Vai aiotteko mennä virkamiesten selän taakse?

Vai syytetäänkö tästäkin päätöksestä edellistä hallitusta ja Sanna Marinia? Veikkaan viimeistä vaihtoehtoa.

Arvoisa puhemies,

Ministeri Purra, teidän budjettiesityksestänne puuttuu kaksi keskeistä asiaa, ja niiden mukana kaikki: kasvu ja oikeudenmukaisuus.

Ei ole oikeudenmukaista, että hallitus kaataa yksityiseen terveysbisnekseen puoli miljardia euroa lisää, kun samalla terveyskeskuksen hoitojonoja pidennetään kolmeen kuukauteen ja vanhustenhoivaa heikennetään.

Ei ole oikeudenmukaista, että hallitus keventää oman tuloluokkansa suurituloisten verotusta niin, että omaan taskuun on jäänyt vaalikauden lopussa lähes 7000 euroa enemmän - samalla kun eläkeläisiltä, pienyrittäjiltä, työttömiltä ja yksinhuoltajilta leikataan satoja euroja kuukaudessa.

SDP tarjoaa oikeudenmukaisen vaihtoehdon nykymenolle, vaihtoehdon joka tuo mukanaan myös kaivatun kasvun.

Sen sijaan, että pienyrittäjien verotusta kiristetään ja leikataan ammatillisesta koulutuksesta, me tekisimme asiantuntijoiden peräänkuuluttamia muutoksia yritysverotukseen ja puuttuisimme fossiilitalouden tukiin.

Peruisimme hallituksen päättämät tehottomat menolisäykset ja tulonmenetykset, kuten yksityisen terveysbisneksen tuet ja suurituloisimpia suosivat veronkevennykset.

Puuttuisimme myös suursijoittajien verotuksen porsaanreikiin, rajaisimme kotihoidontukea ja leikkaisimme yritystukia.

Mutta ennen kaikkea satsaisimme kasvuun ja uusiin työpaikkoihin. Kasvunäkymien parantamiseksi ensin palauttaisimme työmarkkinoille luottamuksen ja yhdessä tekemisen kulttuurin ja rakentaisimme luottamusyhteiskuntaa.

Sitten peruisimme työnantajien kasvumahdollisuuksia rajoittavat työperäisen maahanmuuton älyttömät kiristykset. Tämän jälkeen loisimme aidon, vaikuttavan kannustimen vihreille investoinneille.

Helpottaisimme ylivelkaantuneiden asemaa Saksan mallilla, mikä toisi 120 000 suomalaiselle paremmat kannusteet ottaa työtä vastaan. Torjuisimme ikäsyrjintää ja kannustaisimme ikääntyneitä jatkamaan työssä. Auttaisimme rakennusalan kitukasvusta aitoon kasvuun ja vähentäisimme sen suhdanneherkkyyttä.

Arvoisa puhemies,

On jo nähty, että oikeistohallituksen lääkkeillä Suomi ainoastaan käpertyy ja kurjistuu.

Toisenlainen Suomi on edelleen mahdollinen.

Suomen on edelleen mahdollista houkutella osaavaa ulkomaista työvoimaa. Suomen on edelleen mahdollisuus edistää vihreää siirtymää ja houkutella investointeja maahamme. Suomen on edelleen mahdollista tasapainottaa talouttaan oikeudenmukaisesti ja siten, että emme tuhoa tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia.

On mahdollista tehdä kuten lupaa. On mahdollista aidosti johtaa suomalaisia keskinäisen kunnioituksen hengessä. On mahdollista palauttaa luottamus.

SDP tarjoaa vastuullisen, realistisen ja vakautta luovan vaihtoehdon. Uuden mahdollisuuden hukatun vuoden tilalle. Uuden toivon Suomelle.