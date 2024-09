Gerbynmäelle aukeaa OCR-estejuoksurata

Estejuoksurata sijaitsee metsäisessä ympäristössä Gerbynmäellä osoitteessa Gerbyn rantatie 50, kuntoportaiden ja koirapuiston läheisyydessä. OCR (obstacle course racing) -radalla voi treenata ketteryyttä, kestävyyttä, tasapainoa ja voimaa.

Estejuoksurataa kierretään omalla reittivalinnalla, ja esteitä joko ylitetään tai alitetaan ryömimällä, hyppimällä, kiipeämällä ja roikkumalla. Yhteensä alueella on seitsemän estettä. Alueen keskipisteenä toimii iso Rig-laite, jossa on kuusi vaihtoehtoista reittiä.

Suunnattu aikuisille ja nuorille

Alueen sisäänkäynnin luona on iso infotaulu, josta löytyvät radan yleiset tiedot sekä säännöt. Radan varrella on myös jokaisella esteellä oma infokyltti ohjeineen. Lähes jokaisella esteellä on valittavana helpompi ja vaikeampi puoli.

Esterata on tarkoitettu aikuisille ja nuorille.

- Esteradan käyttö edellyttää yli 140 senttimetrin pituutta, joten se ei ole leikkipaikka eikä suunnattu pienemmille lapsille, kertoo suunnitteluhortonomi Åsa Enholm.

Suunnittelussa mukana esteratajuoksun harrastajia

OCR-esteradan toteutus perustuu aloitteeseen alueen eri yhdistyksiltä sekä Gerbynmäen virkistysaluesuunnitelmaan.

- On suuri ilo tarjota kuntalaisille taas uusi mahdollisuus erilaiseen liikunnan ja urheilun harrastamiseen. OCR-radan suunnittelu on toteutettu tiiviissä ja erinomaisessa yhteistyössä lajiharrastajien kanssa, ja se täydentää mainiosti Gerby-Västervikin alueen kokonaisuutta. Radan välittömästä läheisyydestä löytyy myös muun muassa kuntoportaat, kaksi pulkkamäkeä, näkötorni, grillipaikka, kuntorata, pyöräilyreittejä ja frisbeegolfrata, kertoo liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen.

Estejuoksuradan suunnitteluun on osallistunut laaja ryhmä esteratajuoksun asiantuntijoita yhdessä Vaasan kaupungin liikuntapalveluiden ja kuntatekniikan kanssa.

Avajaisia vietetään 30.9.

OCR-radan virallisia avajaisia vietetään maanantaina 30.9. klo 17 alkaen.

Ohjelma: