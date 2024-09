12 prosenttia tilauksista sisältää vegeä – Tilatuin kasvisannos on Pizza Margarita

Kuluttajat ovat entistä tietoisempia kasvisruoan positiivisista ilmasto- ja terveysvaikutuksista, ja tämä näkyy myös Foodoran tilauksissa. Jo 12 prosenttia tilauksista sisältää vähintään yhden kasvisannoksen. Tämä luku on pysynyt samana vuodesta 2022, mikä osoittaa kasvisruokien suosion vakiintuneen.

Tilatuimmat kasvisannokset ovat Pizza Margarita ja Pizza Vegetariana, seuraavia sijoja pitävät kirkkaasti kasvishampurilaiset ja näiden jälkeen sijoilla kärkkyvät aasialaiset maut.

Flexaus on tämän hetken nouseva trendi kuluttajien keskuudessa. Siinä syödään edelleen liha- ja kalaruokia, mutta ruokavalioon lisätään runsaasti kasviksia monipuolisuuden lisäämiseksi. Kasvisannoksia tilataan erityisesti etnisistä ravintoloista, joissa tofusta, kikherneistä ja juustosta valmistetut annokset ovat suosittuja. Esimerkkejä näistä ovat falafel, halloumi ja paneer.

Suosituin intialainen kasvisannos on Palak Paneer, joka on pinaattia ja paneeria sisältävä ruokalaji. Paneer on intialaisen keittiön perusraaka-aine, eräänlainen tuorejuusto. Sitä käytetään monissa intialaisissa ruoissa, kuten curryissa, kastikkeissa ja salaateissa. Paneeria voi myös paistaa, grillata tai marinoida.

Tässä 10 suosituinta kasvisannosta:

Pizza Margarita Pizza Vegetariana Kasvishampurilainen Palak Paneer Fetasalaatti Shahi Paneer Falafel & Halloumi Shichuan Kevätkääryleet Kasvisburrito

Foodoran ravintolatarjontaan tulee jatkuvasti uusia kasvisannoksia ravintoloiden tuodessa uusia kasvisruokia alustalle. Kaikista Foodoran tilauksista suosituimpia ovat edelleen omavalintainen pizza, kerros- ja juustohampurilaiset sekä kebab.