Media-akkreditointi avattu: Euro Floorball Tour tuo salibandyhuiput Turkuun ja Raumalle lokakuussa

Median edustajat voivat hakea akkreditointia EFT-tapahtumaan sähköisellä lomakkeella 14.10.2024 saakka.

Akkreditointilomake täällä.

EFT-turnaus on jaettu kahden kaupungin kesken. Perjantain ottelut pelataan Turussa. Lauantaina ja sunnuntaina paikkakuntana on Rauma. Raumalla ei ole aiemmin pelattu salibandymaaotteluita. Turussa tapahtumien keskipisteenä on Kupittaan palloiluhalli ja Raumalla Kivikylän Areena.

Miesten maajoukkueille EFT toimii valmistavana tapahtumana Malmössä joulukuussa järjestettäviin MM-kisoihin. U19-miesten MM-lopputurnaus häämöttää huhti-toukokuun vaihteessa ensi vuonna Sveitsissä.

Otteluohjelma

Perjantai 18.10. (Turku, Kupittaan palloiluhalli)

klo 9.30 Ruotsi – Sveitsi (U19)

klo 12.30 Ruotsi – Sveitsi (miehet)

klo 15.30 Suomi – Tshekki (U19)

klo 18.30 Suomi – Tshekki (miehet)

Lauantai 19.10. (Rauma, Kivikylän Areena)

klo 10 Tshekki – Ruotsi (U19)

klo 12 Suomi – Sveitsi (U19) (Karin Kampuksen avajaisottelu, vapaa pääsy)

klo 13 Tshekki – Ruotsi (miehet)

klo 16 Suomi – Sveitsi (miehet)

klo 19 SalBa – Karhut (Inssi-Divari)

Sunnuntai 20.10. (Rauma, Kivikylän Areena)

klo 9 Sveitsi – Tshekki (U19)

klo 12 Suomi – Ruotsi (U19)

klo 15 Sveitsi – Tshekki (miehet)

klo 18 Suomi – Ruotsi (miehet)



Lisätietoja: viestinta@salibandy.fi