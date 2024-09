Santa's Hotelsille uusi kaupallinen johtaja

Santa’s Hotels -ketju on osa perheomisteista Sava-Group -konsernia. Hotelliliiketoimintaa konsernissa on harjoitettu jo yli 30 vuotta, ja Santa’s Hotels -ketju on kasvanut vuosien aikana yhdeksi merkittävimmistä lappilaisista matkailualan toimijoista.

Ketju on investoinut viimeisen vuoden aikana uuteen design-hotelliin Kilpisjärvelle, Santa’s Hotel Santa Clausin yli sadan hotellihuoneen remonttiin Rovaniemellä sekä hotelli- ja ravintolalaajennukseen Kalajoella. Santa’s Hotels -ketjun liikevaihto oli vuonna 2023 yli 26 miljoonaa euroa, ja ketju työllistää ympärivuotisesti noin 150 henkilöä ja sesonkiaikoina noin 300 henkilöä.