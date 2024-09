KOVA: Asumisoikeusasuminen edelleen paras asumisen välimalli

Suomessa on kokeiltu erilaisia vuokra- ja omistusasumisen välisiä malleja useiden vuosikymmenien aikana, mutta vain asumisoikeusjärjestelmä on osoittautunut toimivaksi ja turvalliseksi sekä asukkaita kiinnostavaksi. Tätä taustaa vasten selvityksen tulokset eivät ole sinänsä Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n mielestä yllätys.

Asumisoikeusmalli otettiin käyttöön 1990-luvun alkuvuosina ja sillä on rakennettu lähes 60 000 asuntoa tähän mennessä. Niissä asuu yli 100 000 henkilöä. Asumisoikeusjärjestelmä on ainoa itsensä kunnolla läpilyönyt ja vakiintunut malli, jolla on voitu ja voidaan edelleen ehkäistä asuinalueiden eriytymistä. Hallitus on kuitenkin päättänyt, että uusien asumisoikeusasuntojen rakentaminen loppuu vuoden 2025 lopussa.

- Kiitän selvityshenkilöitä heidän työstänsä. Se osoittaa, että toimivia uusia asumisen hallintamalleja on hankala luoda. Nyt maan hallituksen olisikin viipymättä syytä todeta, että asumisoikeusasumisella on paikkansa asumisen kentällä. Samalla hallituksen tulisi päättää, että asumisoikeusasuntojen uudisrakentaminen mahdollistetaan myös jatkossa, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

KOVA valmis uudistamaan asumisoikeusjärjestelmää

Valtion riskejä on esitetty syyksi asumisoikeusasuntojen uudisrakentamisen lopettamiselle. KOVA uskoo kuitenkin, että asumisoikeusjärjestelmää voidaan kehittää vastaamaan tähän kritiikkiin. KOVA myös ehdottaa, että hallitus mahdollistaa asumisoikeusasuntojen rakentamisen myös vuoden 2025 jälkeen ja samalla harkitsee järjestelmän uudistamista. KOVA on toimittanut maan hallitukselle ja ympäristöministeriölle omat ehdotuksensa asumisoikeusjärjestelmän kehittämiseksi.

- Näkisin parhaaksi, että nykyistä asumisoikeusmallia kehitettäisiin asumisen välimallina. Ehdotuksemme sisältävät muun muassa sen, että asumisoikeuslainsäädäntöä kehitettäisiin valtion riskienhallinnan näkökulmasta. Ehdotuksiamme saa edelleen hyödyntää ja olemme valmiit vuoropuheluun asumisoikeusjärjestelmän uudistamiseksi, Parkkonen päättää.