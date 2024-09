Hipun matka Lapin kultamailta koruksi

Kulta on kiehtonut ihmiskuntaa vuosituhansien ajan. Suomessa kullanhuuhdonta on perinne, joka sisältää tarinoita menneisyyden kultakuumeen ajoilta nykypäivään saakka. Lapin lumoava luonto vetää yhä puoleensa harrastajia ja ammattilaisia tunturipurojen äärelle vaskoamaan. Erityisesti Lemmenjoki, Ivalojoki ja Tankavaara ovat tunnettuja kullanhuuhdontapaikkoja, joista Lapin kulta päätyy korujamme kaunistamaan.

Kullanhuuhdonnan Historia Suomessa

Suomen kullanhuuhdonnan historia ulottuu 1800-luvulle, jolloin Lapista löydettiin ensimmäiset kultahiput. Ivalojoen Nulkkamukasta 1860-luvun lopulla löytyneen esiintymän perusteella syntyi Suomen ensimmäinen kultaryntäys, jolloin alueelle saapui toiveikkaita kullankaivajia kaikkialta silloisesta Suomen suuriruhtinaskunnasta. Lemmenjoen kultaryntäys alkoi 1940-luvun puolivälin jälkeen, kun sodasta palanneet nuoret miehet lähtivät kokeilemaan onneaan Lapin kultamaille. Tämän jälkeen alue on noussut esiin yhtenä Euroopan merkittävimmistä kultamaista. Moni kullankaivajista on paikallinen ja perinne on saattanut kulkea jo useammassa sukupolvessa.

Sodankylän Tankavaarassa sijaitsevassa Kultamuseossa on hyvin kattavasti tietoa kullanhuuhdonnan historiasta nykypäivään saakka. Kultamuseon vitriinissä on esillä myös tarkkoja jäljennöksiä Suomen suurimmista hippulöydöistä. Kaikilla isoilla hipuilla on omat tarinansa, jotka pitävät sisällään uskomatonta onnea, yllätyksiä ja haaveiden toteutumisia. Isoja hippuja on löytynyt niin vahingossa kuin palkintona vuosikymmenten sinnikkäästä työstä jokivarsilla. Suurin Suomesta löytynyt kultahippu on löytäjänsä mukaan nimetty Evert-hippu, joka on painoltaan 392,9 grammaa. Löytö tehtiin vuonna 1935. Tämän vuosituhannen suurin löytö on Tähtihippu, joka painaa 282,6 grammaa. Lähes kaikki isot hiput ovat yksityiskokoelmissa.

Kullanhuuhdonta nykypäivänä

Kullanhuuhdonta on Suomessa sekä ammattilaisten että harrastajien suosiossa. Esimerkiksi Lemmenjoella, Sotajoella, ja Tankavaarassa toimii kullankaivajia, jotka viettävät Lapin valoisan kesän kultaa etsien. Vaikka suurimmat kultalöydöt ovat harvinaisia, pienempien hippusten löytäminen on yleistä. Vaskoolin pohjalle voi kertyä niin sanottuja hengettömiä, tai isompia “russakoita”. Isommankin hipun saattaa löytää edelleen aivan vierestä – jos on onnekas ja tarkkanäköinen. Suuri osa kullankaivumenetelmistä ovat on samoja kuin 150 vuotta sitten. Sinnikkyys ja toiveet isoista löydöistä ovat säilyneet tähän päivään saakka. Kullanhuuhtojan mieli on työtäpelkäämätön ja luontoa kunnioittava.

Lapissa kullankaivua valvovat TUKES ja ELY-keskus, jotka myöntävät kullanhuuhdontalupia yrityksille ja yksityishenkilöille sekä valvovat toimintaa. Osa Lapin kultamaista on suojeltu niin, ettei kaivinkonetta saa käyttää lainkaan. Työ tehdään perinteisesti lapion, hakun, kuokan ja vaskoolin avuin. Lupien ehtona on tiukat maisemointivelvoitteet, jotta luonto, purot ja joenpientareet saatetaan kaivun jälkeen takaisin luonnontilaan. Kaivutoiminta ei saa häiritä porotaloutta tai muita alueen tärkeitä elinkeinoja, eikä kaivu saa jättää pysyviä jälkiä luontoon. Lapin luonto on niin erityinen, että sen suojelussa on otettava tarkasti huomioon niin hiput, hillat kuin kaikki jälkipolville siirtyvät aarteet ja perinteet.

Hipuista koruksi

Lapin kulta on verrattain puhdasta, yli 90 prosenttista kultaa. Vaskoolin pohjalle jääneet hiput puhdistetaan ja jalostetaan korujen tekoa varten joko 18 tai 22 karaatin pitoiseksi kullaksi, jotta koru täyttää Suomen leimauslainsäädännön pykälät ja materiaali on tasalaatuista työstää. Kultaseppä Kulmala on viime vuosina lisännyt valikoimiinsa Lapin kultamailta huuhdotusta kullasta valmistettuja koruja. Korut suunnitellaan ja valmistetaan Kulmalan omalla verstaalla Helsingissä.

Kultaseppä Kulmala sai elokuussa 2024 Kultaa Lapista -sertifikaatin ja sitoutui siten noudattamaan Certified Gold of Lapland -periaatteita sekä vastaamaan brändin alla myytävien kultakorujen alkuperästä. Sertifioitu Lapin kulta on osa suomalaista perinnettä ja tärkeä elinkeino monelle pientuottajalle. Jokainen Lapin kullasta valmistettu koru kertoo tarinan suomalaisesta luonnosta, kovasta työstä, perinteisestä ammattitaidosta ja kullan lumoavasta kauneudesta. Sertifioitu Lapin kulta on vastuullisesti tuotettua. Huuhdontakulta rikastetaan kultapurojen maaperästä virtaavaa vettä ja painovoimaa käyttäen, ilman raskasta kalliolouhintaa tai myrkyllisiä kemikaaleja.

Lapin kultaa sisältävää korua kantamalla voimme olla osa ainutlaatuista tarinaa, joka kimaltaa mukanamme korun muodossa.