Aluehallitus käsitteli pelastustoimen toimintavalmiuden suunnittelua ja erityisryhmien asumispalveluja

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje uudistuu

Sisäministeriö on asettanut työryhmän pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen uudistamiseksi. Suunnitteluohjeella kuvataan yhtenäiset mallit palvelutarpeen arvioimiseksi sekä palveluiden ja toimintavalmiuden suunnittelemiseksi. Suunnitteluohjeen luonnoksesta on pyydetty lausuntoa.

Aluehallitus hyväksyi turvallisuuslautakunnan esityksestä lausunnon suunnitteluohjeen luonnoksesta. Turvallisuuslautakunta pitää tärkeänä, että pelastustoimi on suorituskykyinen turvallisuuden lähipalvelu, myös poikkeusolosuhteissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. Alueiden erilaiset olosuhdetekijät tulee huomioida palvelutarvetta arvioitaessa. Harva-asutus täytyy huomioida rahoituksessa paremmin kuin perustelumuistiossa.

Erityisryhmien asuminen ja palvelutuotanto tulisi erottaa toisistaan

Pohde on julkisena toimijana velvollinen noudattamaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalveluita hankitaan vuosittain noin 60 miljoonalla eurolla. Ostopalvelut joko kilpailutetaan tai hankitaan erityistilanteissa suorahankintana. Asiakkaat ohjataan pääsääntöisesti yksiköihin, joiden kanssa on kilpailutuksen kautta solmittu hankintasopimus.

Vammaisten asumispalveluita tuottavien markkina on varsin keskittynyttä: toimijoita ja kilpailua on vähän. Tällä hetkellä suuri osa asumispalveluiden tuottamiseen soveltuvista asumisyksiköistä on niiden palveluntuottajien omistuksessa tai hallinnassa, jotka vastaavat myös palvelutuotannosta. Koska asiakkaan asuminen samassa kohteessa tulee turvata pitkäaikaisesti, asumisyksikköä hallinnoivalle palveluntuottajalle syntyy ikään kuin yksinoikeus tuottaa palveluita kyseiselle asiakkaalle useiden vuosien tai jopa vuosikymmenien ajan.

Tämä rakenne on johtanut siihen, että useat vammaisten asumispalveluita tuottavat palveluntuottajat ovat jättäytyneet viimeisimmän kilpailutuksen ulkopuolelle. Nykyisistä asiakkaista 73 % jäi hankinnan ulkopuolelle.

Hankintarakenteen vinoutuminen suorahankintoja painottavaan suuntaan vaikuttaa heikentävästi Pohteen talouteen. Kilpailutusten lisäksi Pohteella ei ole tehokkaita mahdollisuuksia lyhyellä aikavälillä vaikuttaa ostopalveluiden kustannuksiin.

Vammaisten henkilöiden asuminen samassa kohteessa tulee turvata pitkäaikaisesti. Markkinoiden toiminnan ja kilpailun edistämiseksi Pohteen pyrkimyksenä on eriyttää erityisryhmien asuminen palvelutuotannosta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukaan hyvinvointialueella tulee olla riittävä määrä omaa palvelutuotantoa. Tämä vuoksi Pohteen tavoitteena on lisätä omaa palvelutuotantoa ja hankkia asumispalveluiden tuottamiseen soveltuvia kohteita Pohteen hallintaan joko rakennuttamalla, ostamalla tai vuokraamalla niitä.

Yksityisten vammaispalvelujen asumisyksiköiden määrän lisäämiselle ei ole tässä tilanteessa tarvetta. Pohde ei voi taata, että uusiin yksiköihin ohjautuisi asiakkaita kannattavan liiketoiminnan edellyttämää määrää.

Näiden syiden vuoksi aluehallitus päätti, että Pohde ei puolla vireillä olevia erityisasumisen hankkeita. Pohde on valmis neuvottelemaan tonteista tai rakennushankkeista, joiden toteuttaminen tukee Pohteen linjauksia ja tavoitteita.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 1.10.2024.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.