Aluevaltuusto käsitteli Kymenlaakson hyvinvointialueen osavuosikatsauksen tammi-heinäkuulta 2024

Aluevaltuustossa käsiteltiin muun muassa Kymenlaakson hyvinvointialueen vuoden 2024 toinen osavuosikatsaus.

Ennen kokousta järjestettiin Kymenlaakson hyvinvointialueen ensimmäinen aluevaltuuston kyselytunti. Kyselytunnilla aluevaltuutetuilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä aluehallitukselle hyvinvointialueen hallintoa, taloutta ja palvelutuotantoa koskevista asioista.

Kymenlaakson hyvinvointialueen osavuosikatsaus 2/2024

Talousarvio vuodelle 2024 on noin 65 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tuloksen toteuma vuoden 2024 tammi-heinäkuulta on noin 29 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tulos koko tilikaudelta on arvioitu talousarviota heikommaksi, 73,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Ennuste on pysynyt samalla tasolla kuin vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa huhtikuussa 2024.

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen 2/2024.