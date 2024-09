Puzer ja Allaway yhdistävät voimansa – Suomalainen osaaminen vahvistuu keskuspölynimureiden markkinoilla

Allawayn uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Kari Kakko, joka jatkaa myös KP-Tekno Oy:n toimitusjohtajana. Allawayn nykyinen toimitusjohtaja Pekka Juurinen eläköityy sopimuksensa mukaisesti.



”Yrityskauppa vahvistaa suomalaista osaamista ja innovaatioita pyrkiessämme kohti entistä puhtaampaa sisäilmaa. Keskuspölynimurit ovat pitkäikäisiä, helposti korjattavissa ja niiden kotimaisuusaste on korkea”, toimitusjohtaja Kari Kakko sanoo.



Suomeen on viime vuosikymmenien aikana kertynyt valtavasti teknologista osaamista keskuspölynimureiden suunnittelusta ja valmistamisesta. Yhdistyminen auttaa kehittämään entistä parempia ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin, tuotekehityksen laatua ja asiakaspalvelua sekä luomaan uusia mahdollisuuksia kasvulle. Niitä syntyy myös ilmankostuttajien testivoittajalle Ufoxille.



Keskuspölynimureiden vahvuuksiin kuuluvat voimakas imuteho, erinomainen puhdistustulos, parempi ja raikkaampi sisäilma, hiljaisuus sekä käytön mukavuus. Keskuspölynimureiden kysyntä on erityisen vahvaa ammattikäytössä, hotelleissa ja teollisuudessa, missä siivouksen tehokkuus on ensisijaista. Valmistajat uskovat myös kotitalouksien kiinnostuksen lisääntymiseen.



Stephen Industries on tunnettu pitkäjänteisistä sijoituksistaan kasvumahdollisuuksia omaaviin yrityksiin. Sen hallituksen puheenjohtaja Kustaa Poutiainen toimii myös KP Teknon ja Allawayn hallitusten puheenjohtajana.



Topairin omistaja ja Allawayn hallituksen väistyvä puheenjohtaja Gunther Müller on kauppaan tyytyväinen.



"Allaway on ollut rakas osa perheyritystämme ja olemme iloisia, kun se nyt siirtyy suomalaisen alan tuntevan perheyrityksen huomaan", Müller sanoo.