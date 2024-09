Valokuvataiteilijoiden Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon näyttely Pohjoistuulen metsä Pohjanmaan museossa - Tiedotustilaisuus pe 4.10.2024 klo 10 Pohjanmaan museossa

MEDIAKUTSU

Tervetuloa Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon Pohjoistuulen metsä –näyttelyn tiedotustilaisuuteen perjantaina 4.10.2024 klo 10 Pohjanmaan museossa, os. Museokatu 3, 65100 Vaasa.

Tilaisuudessa ovat paikalla valokuvataitelijat Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo sekä amanuenssi Noora Lehtovuori Vaasan museoista.

Haastattelumahdollisuudet ja lisätietoa:

Amanuenssi Noora Lehtovuori noora.lehtovuori@vaasa.fi, puh. +358405877363

Haastatteluita voi sopia tiedotustilaisuuden jälkeen. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten.

Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/C3NL7rJxUzGsonVh

TIEDOTE

Kolmekymmentä vuotta metsien puolesta – Valokuvataiteilijoiden Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon näyttely Pohjoistuulen metsä Pohjanmaan museossa

Palkittujen valokuvataiteilijoiden Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon kolmenkymmenvuotinen taiteellinen ja tutkimuksellinen työ metsäaiheiden parissa huipentuu Pohjoistuulen metsä –näyttelyyn, joka nähdään Pohjanmaan museolla 5.10.2024 –27.4.2025. Näyttely on samalla päätösosa heidän metsätrilogialleen.

Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon metsätrilogia on taidetta ja tutkimusta yhdistävä kokonaisuus, joka tarkastelee metsää monesta eri näkökulmasta. Sarjan ensimmäinen osa, Puiden kansa (1997), keskittyy suomalaiseen metsämytologiaan ja metsään liittyviin perinteisiin uskomuksiin ja rituaaleihin. Metsänhoidollisia toimenpiteitä (2009) puolestaan pureutuu kriittisesti metsätalouden varjopuoliin ja tehometsänhoidon vaikutuksiin. Pohjoistuulen metsä (2024) täydentää sarjaa tarjoamalla laajan katsauksen Suomen luonnonmetsien ekosysteemeihin ja niiden suojelutarpeeseen.

Pohjoistuulen metsä -näyttely on osa laajempaa kokonaisuutta, johon kuuluu myös samanniminen valokuvataiteellinen tietokirja, joka julkaistiin vuonna 2023. Teos oli ehdolla vuoden 2023 tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi. Tänä vuonna taiteilijat saivat tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon tärkeästä työstään.

Metsien monimuotoisuus keskiössä

Näyttelyn keskeinen teema on luonnonmetsien esittäminen elämää ylläpitävinä, monimuotoisina tiloina, joissa kasvaa eri-ikäisiä ja erilajisia puita ja joissa elää laaja kirjo eliöitä. Kovalaisen ja Sepon valokuvat esittelevät Suomen viimeisiä jäljellä olevia luonnonmetsiä, erityisesti suojelualueilta Pohjois-Karjalasta Lappiin. Muilla alueilla luonnonmetsät ovat hävinneet lähes kokonaan ja jäljellä on vain pieniä sirpaleita.

Valokuvissa näkyy metsien rikas ekosysteemi, jossa puiden, kasvien, sienten, eläinten ja muiden organismien muodostamat yhteisöt elävät jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Kovalainen ja Seppo korostavat teoksissaan, että nämä metsät eivät ole vain kauniita maisemia, vaan niillä on keskeinen merkitys luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjinä ja hiilivarastoina.

Pohjoistuulen metsä nostaa esiin myös ajankohtaisia ja kriittisiä kysymyksiä metsien nykytilanteesta ja tulevaisuuden haasteista. Suomen metsistä valtaosa on talouskäytössä, ja luonnonmetsät ovat käymässä harvinaisiksi. Kovalainen ja Seppo käsittelevät näyttelyssään metsien uhanalaistumista ja häviämistä sekä pohtivat, miten voimme säilyttää viimeiset luonnonmetsämme.

Pitkän uran tehneet valokuvaajat

Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo ovat molemmat ansioituneita ja palkittuja valokuvataiteilijoita. Heidän valokuvissaan yhdistyvät sekä taiteelliset ilmaisutavat että tiedollinen sisältö. Näyttely ei pelkästään esitä kauniita luontokuvia, vaan se haastaa katsojat pohtimaan omaa suhdettaan luontoon ja metsään. Taiteilijat haluavat taiteensa kautta herättää keskustelua siitä, miten voimme vaikuttaa ympäristöön ja suojella sen monimuotoisuutta. Samalla he tarjoavat katsojille keinoja ymmärtää paremmin metsien merkitystä sekä henkisenä että ekologisena resurssina.

Kovalaisen taiteellinen työ on saanut runsaasti huomiota sekä Suomessa että kansainvälisesti. Hänet tunnetaan erityisesti teoksistaan, jotka käsittelevät ihmisen suhdetta luontoon, ja hänen näyttelyitään on ollut esillä niin Euroopassa, Yhdysvalloissa kuin Japanissakin. Kovalainen on saanut muun muassa Suomen valtion taiteilijaprofessorin apurahan vuonna 2015 ja taiteilijaeläkkeen vuonna 2023.

Sanni Seppo on puolestaan keskittynyt työssään yhteiskunnallisiin kysymyksiin, ihmisen ja luonnon suhteeseen sekä yhteisöjen aktiivisuuteen omien oikeuksiensa puolustamisessa. Hän toimii myös Poliittisen valokuvan festivaalin taiteellisena johtajana, ja hänen työnsä on ollut esillä monissa kansainvälisissä näyttelyissä.

Näyttelyä ovat tukeneet Museovirasto sekä Veljekset Gröndahlin Säätiö ja se on esillä Pohjanmaan museossa 5.10.2024–27.4.2025. Ennen Vaasaa näyttely on kiertänyt muun muassa Etelä-Karjalan, Turun ja Kajaanin taidemuseoissa, joissa se on rikkonut yleisöennätyksiä.

Mitä metsäkuva kertoo, Pohjanmaa?

Näyttelyn yhteydessä taiteilijat kutsuvat pohjalaisyleisöä osallistumaan luonnon ja erityisesti metsän kuvaamiseen.

–Osallistuminen on avoin kaikille, mutta kuvauskohde on rajattu Vaasan ja Pohjanmaan alueen metsien kuvaamiseen, kertoo amanuenssi Noora Lehtovuori.

Osallistuneita valokuvia analysoidaan lauantaina 15.3.2025 yleisölle avoimessa tilaisuudessa. Osallistuneiden kesken arvotaan museokortteja sekä Pohjoistuulen metsä -kirjaa. Osallistua voi 28.2.2025 saakka. Osallistumisohjeet löytyvät Vaasan museoiden verkkosivuilta.

Pohjanmaan museossa järjestetään lisäksi taiteilijatapaaminen Ritva Kovalaisen kanssa lauantaina 16.11.2024.