Würth Oy:lle ISO/IEC 27001-Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifikaatti

Sertifiointi osoittaa, että organisaatio tunnistaa tietoturvallisuusriskit ja työskentelee pitkäjänteisesti tietoturvallisuuden kehittämiseksi. Sertifioitu organisaatio suojaa järjestelmällisesti arvokkaat tietonsa, varmistaa tietoliikenteen turvallisuuden, huolehtii järjestelmiensä eheydestä ja samalla vastaa lainsäädännön vaatimuksiin.

”Tietoturvaan investoiminen on konkreettinen päätös huolehtia jatkuvuudesta epävarmassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa liiketoiminta on yhä useammin verkossa. Se on myös tapa rakentaa luottamusta ja osoittaa luotettavuutta asiakkaille ja muille sidosryhmille”, laatupäällikkö Kirsi Surakka Würthiltä kertoo.

Würth Oy:n ISO/IEC 27001-sertifiointi on osoitus tietoturvallisuuden edelläkävijyydestä teknisen tukkukaupan alalla. Sertifikaatti täydentää Würth Oy:n jatkuvuudenhallinnan kokonaisuutta ja jo ennestään maailmanlaajuisesti tunnustettujen ISO 9001-, ISO 45001-, ISO 14001- ja ISO 50001 -standardien vaatimukset täyttävää toimintajärjestelmää.

Raamit tietoturvallisuuden kokonaisuuden hallintaan

Sertifiointiprosessissa asiat käsiteltiin heti ennakkoarvioinnista lähtien avoimessa ilmapiirissä. ”Vaikka istuimme eri puolilla pöytää, toimimme silti hyvässä yhteistyössä samalla puolella varmistamassa tietoturvallisuutta. Oli arvokasta saada palautetta, että asiakas koki sertifioinnin hyvänä oppimisprosessina, joka jatkuu edelleen”, toteaa pääarvioijana toiminut Veli-Pekka Lagerblom Kiwa Inspectalta.

”Tietoturvallisuuden kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja jatkuva prosessi, johon olemme yrityksenä sitoutuneet. Ulkopuolinen arviointi ohjaa tekemistämme tuoden sille rakenteen, suunnan ja säännönmukaisuutta”, tietohallintopäällikkö Soile Viitanen Würthiltä toteaa.