Tampereen taidemuseo on mukana Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikko TAD Weekin tapahtumissa

Näyttely taidemuseon laajennuksesta

Tie kohti tulevaisuutta – Tampereen taidemuseon laajennus ja peruskorjaus -näyttely on esillä Vooninki-salissa Finlaysonin alueella 27.9.–6.10.2024. Näyttely esittelee taidemuseon laajennuksen ja peruskorjauksen havainnekuvia, leikkaus- ja julkisivupiirroksia sekä pienoismalleja asemakaava- ja hankesuunnitteluvaiheen viitesuunnitelmista. Näyttelyn ovat järjestäneet TamSafa ja Tampereen taidemuseo yhdessä AOR Arkkitehdit Oy:n kanssa.

Uusi Tampereen taidemuseo tulee valmistuessaan olemaan Tampereen läntisen keskustan merkittävämpiä julkisia rakennuksia, kaupunkitilaa jäsentävä maamerkki sekä houkutteleva kulttuurikohde.

TAD Weekin näyttelyssä Finlaysonilla esitellään myös kolme muuta ajankohtaista arkkitehtuuri- ja designhanketta: Serlachius Taidesauna, Uuden Arkkitehtuuri- ja Designmuseon suunnittelukilpailun ehdotuksia sekä Alusta-paviljonki.



Seminaareja taidemuseohankkeesta



Taidemuseon laajennushanketta käsitellään myös kahdessa seminaarissa TAD-viikolla. Maanantaina 30.9. Tampereen taidemuseon johtaja Selma Green kertoo hankkeesta Arkkitehtuuri ja design – katse tulevaisuuteen -seminaarissa Werstaan auditoriossa klo 16 alkaen. Arkkitehti Lassi Siitonen AOR Arkkitehdeista puhuu taidemuseohankkeesta perjantaina 4.10. klo 12.45 TAD-viikon päätapahtumassa, englanninkielisessä ACT-seminaarissa Finnkino Plevnassa. Seminaari alkaa klo 12.30. Seminaareihin on vapaa pääsy, mutta ACT-seminaariin on ennakkoilmoittautuminen.

Tampereen taidemuseon laajennus etenee kaupungin päätöksenteossa

Tampereen taidemuseon perusparannus- ja laajennusosat käsittävä suunnitelma perustuu kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun vuonna 2017 voittaneeseen ehdotukseen ”Siilo”, josta vastasi AOR Arkkitehdit Oy. Kilpailussa haettiin ratkaisuja taidemuseon laajentamiselle, Pyynikintorin ympäristön kehittämiselle ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksille. Tampereen taidemuseon ja Amurin työläismuseokorttelin alue on myöhemmin erotettu omaksi asemakaavakseen. Alueen ja taidemuseon suunnittelua on jatkettu AOR Arkkitehdit Oy:n kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi Tampereen taidemuseon laajennus- ja perusparannuksen hankesuunnitelman jatkosuunnitteluun syyskuussa 2024. Rakennustyöt on suunniteltu alkamaan kesällä 2026, ja taidemuseon käyttöönotto olisi syksyllä 2029.