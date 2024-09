Saarni Group on ostanut STEKAn Lievestuoreen konepajan konkurssipesän ja jatkaa toimintaansa uutena yhtiönä

Laukaan alueen merkittävä työllistäjä, huhtikuussa 2024 konkurssiin asetettu STEKA, on löytänyt toiminnalleen jatkajan. Saarni Group on ostanut konkurssiin asetetun yrityksen liiketoiminnan. Saarni Group on pääomistajana myös Kiikoisten konepaja Oy:ssä ja joka tunnetaan paremmin nimellä Ukko Works.

Vuodesta 1967 alkaen toimineen hitsaavan konepaja STEKA Oy:n perintönä uuteen yritykseen siirtyy vahvaa osaamista erityisesti voimalaitossektorin teräsrakenteiden ja painelaitteiden sekä infrarakentamisen mastojen ja pylväiden valmistamisesta. STEKA oli tunnettu korkealaatuisesta työnjäljestään myös liikenteen teräsrakenteiden ja teollisuusmaalauksen saroilla.

Ukko Works puolestaan on konepaja, joka luottaa kotimaiseen laatuun. Vuodesta 1967 toimineen metallialan yrityksen taustalta löytyvät tunnetut Potila ja Kiikoisten Konepaja. Kestävien infrarakenteiden, rakentamisen metallirakenteiden ja kallioporakoneiden runkojen valmistajana tunnettu yritys valmistaa tuotteensa kestämään kaikkein rankimmatkin olosuhteet. Sisulla taottujen tuotteiden takana voi seistä vahvaa ammattiylpeyttä tuntien. Tätä samaa yrityskulttuuria tullaan edelleen laajentamaan Lievestuoreelle ja synergia kahden vahvan konepajan kesken mahdollistaa molempien yritysten kasvun ja kehittymisen.

Yrityskaupan myötä Saarni Groupin konepajojen yhteenliittymästä syntyvät synergiaedut tarjoavat uusia mahdollisuuksia sekä yrityksen asiakkaille että työntekijöille, kun pitkään toimineiden konepajojen vuosikymmenten myötä kasvanut tietotaito ja osaaminen yhdistyvät. Sen ansiosta yritys pystyy saman aikaisesti kasvattamaan sekä tuotannon volyymiä että tarjoamaan entistä laajemman tarjonnan konepajateollisuuden tuotteita.

Tavoitteena vahva kasvu

Lievestuoreen yrityskaupan myötä Saarni Groupin asema ja osaaminen konepajateollisuudessa ovat entistä vahvemmat. Tulevaisuuden visiot ovat selkeät: yritys aikoo saavuttaa 10 miljoonan liikevaihdon seuraavan kolmen vuoden kuluessa. Tavoitteen saavuttaminen vaatii sekä kovaa työtä että uutta osaamista, mikä luo tarpeen lisärekrytoinneille.

Millaisia vaikutuksia yrityskaupalla on Lievestuoreelle? Laukaan Lievestuoreella sijaitseva STEKAn konepaja on ollut merkittävä ja tunnettu työllistäjä alueella. Saarni Group luottaa osaavien tekijöidensä taitoihin ja ammattitaidon voimaan. Tulevaisuudessa henkilöstön kasvattaminen ja osaamisen vahvistaminen tuovat lisätyöpaikkoja elinvoimaa myös Laukaan seudulle.