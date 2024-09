Valkoposkihanhien syysmuutto on alkanut

Kulunut viikko toi ensimmäisen valkoposkihanhien muuttoaallon Suomeen ja ensimmäisiä Barentsinmeren valkoposkihanhikannan muuttajia havaittiin viime viikonloppuna. Tohmajärven Nikunvaarassa laskettiin sunnuntaina 22.9. BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun mukaan 2 060 muuttavaa valkoposkihanhea. Tämän jälkeen maanantaina 23.9. ja tiistaina 24.9. valkoposkihanhien määrät nousivat Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Valkoposkihanhien määrä ei kuitenkaan noussut odotetulle tasolle ja muuttavien valkoposkihanhien reitti meni odotettua pohjoisempana keskisen Pohjois-Karjalan yli.

Jakson suurin havainto tehtiin Pohjois-Karjalassa maanantaina 23.9. Rääkkylän Vuoniemessä, jossa laskettiin 9 860 muuttavaa ja kiertelevää valkoposkihanhea. Suurimmat paikallisparvet todettiin tiistaina 24.9. Liperin Siikakoskella, jossa havaittiin 5 000 lepäilevää ja ruokailevaa valkoposkihanhea. Pohjois-Karjalan ulkopuolella suurin havainto on tehty maanantaina 23.9. Lapinjärvellä, jossa oli 2 900 lepäilevää valkoposkihanhea. Nämä lienevät siis Barentsinmeren kantaa. Suomen oman pesimäkannan suurin havainto tehtiin sunnuntaina 22.9. Porin Lattomerellä, jossa havaittiin 4 070 valkoposkihanhea.

Voidaan arvioida, että yhteensä noin 50 000 valkoposkihanhea on saapunut Suomeen, suurimman osan jäädessä Pohjois-Karjalaan. Määrä on kuitenkin ajankohtaan nähden pieni, sillä keskivertosyksynä tähän aikaan on havaittu satojatuhansia valkoposkihanhia Itä- ja Kaakkois-Suomen alueella.

Pienestä määrästä kertoo myös se, ettei yhtään suomalaisten tai saksalaisten tutkimusprojektien GPS-lähetinhanhea ole saapunut Suomeen tai muualle vahvan mobiiliverkon alueelle.

Mutta miltä vaikuttaa säätila lähiaikoina, Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen?

”Viime viikonlopun kylmän purkaus tundralla jäi lyhytaikaiseksi, minkä vuoksi vasta valkoposkihanhien kärkijoukot saapuivat Suomeen asti. Lähipäivinä lauha ja melko voimakas ilmavirtaus lounaan ja lännen suunnasta leviää Suomen lisäksi myös Pohjois-Venäjälle, ja on vallitseva seuraavan viikon aikana. Kaiken lisäksi tuossa virtauksessa kulkee runsassateisia matalapaineiden osakeskuksia. Niinpä hanhimuutto hidastuu taas, koska päämuuton saapumiselle ei ole sään puolesta hyviä edellytyksiä. Viikkosääennusteiden epävarmuuden takia on toki mahdollista, että jokin päivä ensi viikolla voisi olla suotuisa ja tuoda isonkin määrän hanhia Suomeen.”

Tuleville viikoille on luvassa vastatuulta, joten todennäköisesti muutto jatkuu pikkuhiljaa ja paikallisten valkoposkihanhien määrä kasvaa Itä- Ja Kaakkois-Suomessa. Pidetään silmät ja korvat auki valkoposkihanhien massojen saapumiselle.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat valkoposkihanhien muuttoa

Edellisvuosien tapaan BirdLife Suomi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraavat valkoposkihanhen muuton etenemistä pesimäalueilta Suomeen ja siitä eteenpäin talvehtimisalueille. Suurena apuna seurannassa ovat Tiira-lintutietopalvelun ja Ilmatieteen laitoksen muuttosääennusteiden lisäksi Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen GPS-lähetinhanhien paikannuspalvelut. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusta rahoitti ympäristöministeriö.

Lähteet ja linkkejä