Mellunmäen Mellunpuiston rakennushanke on käynnistynyt – Pallaksentielle ja Ounasvaarantielle nousee 17 modernia asuintaloa

Mellunpuiston uudistava täydennysrakentaminen sai alkusysäyksensä asunto-osakeyhtiöaktiivien ideasta vuosia sitten. He halusivat, että Pallaksentie 1:n ja Ounasvaarantie 2:n 1960-luvulla rakennettuja taloja ei ryhdytä peruskorjaamaan, vaan niiden paikalle rakennetaan uusia taloja. Visiosta tulee totta, kun seitsemän vanhaa taloa purettiin ja kortteliin tuleville tonteille nousee 17 modernista asuintalosta koostuva Mellunpuiston kortteli.

Tuleva kortteli sijaitsee erinomaisella paikalla Mellunkylän kaupunginosassa heti Mellunmäen metroaseman vieressä.



Mellunpuiston hanke käynnistää Mellunmäen metroaseman ympäristön uudistumisen



Tuleva Mellunpuisto koostuu neljästä pienkorttelista, joiden sisällä levittäytyvät vehreät sisäpihat. Kussakin pienkorttelissa on useita taloja, joiden pääasiallisena julkisivumateriaalina on tiili. Korkein taloista on 13-kerroksinen, muissa on kuudesta yhdeksään kerrosta. Kerrostaloihin rakennetaan perhe- ja pienasuntoja.



Uudessa Mellunpuistossa on tilaa jopa 2 000 asukkaalle. Luvassa on energiatehokasta, esteetöntä, eri elämäntilanteisiin istuvaa asumista moderneissa asunnoissa.



-Mellunpuisto käynnistää Mellunmäen metroaseman ympäristön uudistumisen. Metroaseman viereen suunnitellaan asunto- ja liiketilaa sekä ratikkaa, jolla jatkossa pääsee lentoasemalle asti. Myös kaupungin palvelut paranevat ja monipuolistuvat Mellunpuiston lähellä, sanoo projektinjohtaja Ritva Tanner Helsingin kaupungilta.



Helsingin kaupungin tavoitteena on, että korttelien rakentaminen etenee ripeästi ja Mellunmäkeen saadaan jo lähivuosina uutta asuntotarjontaa Mellunpuistosta.



Innovatiivisia ratkaisuja, jotka pienentävät asumisen jalanjälkeä



Mellunpuiston suunnittelussa pyritään innovatiivisiin ratkaisuihin, jotka pienentävät asumisen hiilijalanjälkeä. Alueesta tulee osin energiaomavarainen. Tarkoituksena on muun muassa hyödyntää viherkattoja, maalämpöä ja aurinkoenergiaa. Uusiutuva kaukolämpö tukee mahdollisuuksien mukaan paikallista energiantuotantoa. Ratkaisut edistävät Helsingin kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.



Mellunkylä on laaja ja vehreä kaupunginosa itäisessä Helsingissä. Se muodostuu Kontulan ja Mellunmäen keskusten, puistojen, viheralueiden ja liikuntapaikkojen, koulujen ja päiväkotien, sekä monipuolisten asuinalueiden kokonaisuudesta. Mellunkylä on myös yksi neljästä kaupunkiuudistusalueesta. Kaupunkiuudistuksen tarkoitus on lisätä kaupunginosien elinvoimaisuutta sekä ehkäistä alueellista eriytymistä. Kaupunkiuudistusta tehdään vuoteen 2035 saakka.