Oma Hämeen saama valtion rahoitus kasvaa lähivuosina

Valtionvarainministeriö julkaisi maanantaina 23. syyskuuta uudet rahoitustiedot hyvinvointialueille vuosille 2025–2028. Valtion rahoitusta on tarkennettu siirtyvien kustannusten laskentapohjan ja tarvekertoimien osalta. Siirtyvän rahoituksen osalta on tarkasteltu kunnilta hyvinvointialueille siirtynyttä rahoitusta. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt tarvekertoimien laskentapohjaa.

Siirtyvän rahoituksen muutokset Kanta-Hämeen hyvinvointialueella koskevat pääosin Hattulan kuntaa. Valtionvarainministeriö on korjannut Hattulan kunnan peruspalveluiden virheellisiä kustannustietoja, mikä nostaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen rahoitusta vajaat 900 000 euroa (899 697 €) vuodelle 2024. Korjaus vaikuttaa myös tulevien vuosien rahoitukseen.

Valtakunnallisesti merkittävimmät muutokset koskevat terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon laskennallisen rahoituksen tarvekertoimia vuoden 2022 osalta. Tarvekertoimet poikkeavat vuoden 2025 ennakollisissa rahoituslaskelmissa käytetyistä ennakkotarvekertoimista, joita käytettiin vielä keväällä. Muutos johtuu siitä, että hyvinvointialueet ovat toimittaneet ministeriöön runsaasti päivitettyä tietoa. Muutokset heijastuvat aluekohtaiseen rahoitukseen. Pelastustoimessa riskitekijät on laskennallisen rahoituksen osalta päivitetty syyskuussa 2024.

Tarvekertoimien laskentapohjan korjaus nostaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen rahoituksen tasoa tulevina vuosina. Tarvekertoimet perustuvat tutkimustietoon, jossa on huomioitu mm. alueen väestön määrä, väestörakenne, sairastavuus, asumistiheys sekä koulutus- ja tulotaso. Tarveperustaisella rahoituksella pyritään turvaamaan kansalaisille yhdenvertaiset palvelut eri puolilla maata.

Menojen hillintää on jatkettava yhä

Oma Hämeen saama valtion rahoitus vuodelle 2025 nousee kaikkien osatekijöiden summana noin 10 miljoonaa euroa. Vuoden 2026 rahoitus tulee ennakkotietojen pohjalta myös nousemaan merkittävästi; valtionvarainministeriön esittämässä painelaskelmassa rahoitus nousee yhteensä 30 miljoonaa euroa keväällä esitetystä rahoituksen tasosta.

Hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarisen mukaan valtion rahoituksen lisäys helpottaa hieman alijäämien kuromista, mutta ei anna mahdollisuutta höllätä ohjaksia. Valtion rahoituksen lisäys on samansuuruinen kuin palveluverkkomuutosten tuoma, vuotuinen säästö.

– Tämä mahdollistaa talouden tasapainottamisen. Mutta emme voi löysätä talouden ohjausta tai perua jo päätettyjä tasapainottamistoimenpiteitä, painottaa Naukkarinen.

Rahoituksen kasvu on merkittävä parannus Oma Hämeelle, mutta se ei yksin ratkaise hyvinvointialueen talousongelmia. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen alijäämäennuste vuodelle 2024 on 83,3 miljoonaa euroa.

Alijäämien kattaminen onkin Oma Hämeelle iso haaste. Vaikka valtion rahoitus nyt kasvaa ja vaikka talouden tasapainottamistoimet saataisiin toteutettua täysimääräisesti vuosina 2025 ja 2026, olisi hyvinvointialueen alijäämä silti vuoden 2026 lopussa 33 miljoonaa.

– Oma Hämeessä on rohkeasti vietävä eteenpäin talousohjelmia ja hillittävä menokulujen kasvua myös tulevaisuudessa. Vain sitä kautta voimme saavuttaa talouden tasapainon, toteaa rahoitus- ja investointijohtaja Petrus Kukkonen.

