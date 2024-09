Kokoomuksen Kaunistola: Poliisien määrän lisäys parantaa turvallisuutta

Kansalaisten turvallisuuden varmistamiseen ei ole oikotietä, katsoo kokoomuksen kansanedustaja Mari Kaunistola. Ainoastaan riittävällä määrällä operatiivisissa tehtävissä toimivia poliiseja voimme varmistaa sen, että apua saa hädän hetkellä, Kaunistola jatkaa.

”Suomessa on nyt noin 7 600 poliisia ja hallituksen tavoite 8 000 poliisista on toteutumassa hallituskauden aikana. Ensi vuonna poliisin henkilötyövuosien määrän arvioidaan kasvavan noin 70:llä henkilötyövuodella. Poliiseja tarvitaan lisää yhteiskunnan turvallisuuskehityksen vuoksi. Erityisesti jengirikollisuus on huolestuttava ilmiö, johon on puututtava määrätietoisesti. Viime kädessä kyse on kansalaisten turvallisuuden tunteesta ja luottamuksesta yhteiskuntaan”, katsoo Kaunistola.

Eduskunnan käsittelyssä oleva Petteri Orpon hallituksen budjetti vuodelle 2025 kohdentaa ensi vuodelle 35 miljoonaa euroa poliisien lukumäärän nostamiseen. Lisäys tehdään poliisin operatiivisen toiminnan vahvistamiseen.

”Taloudellisestikin vaikeina aikoina hallitus priorisoi sisäisen turvallisuuden viranomaisia. Tämä painotus saa minulta täyden tuen. Kenttätyössä toimivien poliisien määrä ei vähene, sillä hallituksen säästöt eivät kohdistu operatiiviseen työhön. Vahva kenttätoiminta on kansalaisten turvallisuuden tae, ja resursseista tulee huolehtia kaikkialla Suomessa”, päättää Kaunistola.