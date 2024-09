Keski-Uudenmaan pelastuslaitos avaa uuden aseman Tikkurilaan

Tikkurilan keskustaan Vanhalle Sahatielle, aivan rautatieaseman tuntumaan, avataan lokakuun alussa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen uusi valmiusasema. Asemalle sijoitetaan yksi kärkiyksikkö ja ensihoitoyksikkö. Kärkiyksikkö on paloauto, jolla avun kohde tavoitetaan nopeasti alueilla, joilla nykyiset paloasemat ovat liian kaukana. Kärkiyksikkö aloittaa pelastustoiminnan ja voi toimia itsenäisesti kiireettömillä tehtävillä. Tarvittaessa sen avuksi hälytetään muita pelastusyksiköitä. Uusi valmiusasema tulee parantamaan Tikkurilan alueen asukkaiden turvallisuutta sekä pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutasoa ja toimintavalmiutta.

Kärkiyksikkö on varusteltu monipuolisesti

Tikkurilaan sijoittuva kärkiyksikkö on ambulanssinkokoinen paloauto. Se on varustettu korkeapainejärjestelmällä, minkä ansiosta mukana oleva vesimäärä riittää tehokkaaseen alkusammutukseen niin rakennuspaloissa kuin liikennevälinepaloissa. Suuremmissa paloissa yksikkö tekee alkusammutustoimia ja alkutiedustelua valmiiksi, jotta tehokas sammutustyö voi alkaa heti toisen pelastusyksikön saavuttua paikalle.

Yksikössä on mukana välineistöä aina tieliikennepelastamisesta puunraivaukseen ja savusukellukseen asti. Kärkiyksikkö voi toimia myös ensivasteyksikkönä, millä tarkoitetaan lähimpänä sijaitsevaa yksikköä, joka pystyy aloittamaan tehostetun ensihoidon.

Erikoisuutena yksikössä on heittosammutin. Se voidaan heittää sisälle esimerkiksi palavaan asuntoon, jolloin sammutin toimii turvallisena alkusammutusvälineenä ennen savusukelluksen aloittamista. Kärkiyksikkö on miehitetty kahdella palomiehellä.

Nykyaikaiset vaatimukset täyttävä asemarakennus

Asema on kaksikerroksinen, ja tilojen toiminnot on mietitty operatiivisen käytön kannalta parhaimmalla mahdollisella tavalla. Ensimmäisessä kerroksessa on kalustohallin lisäksi pelastustoiminnan ja ensihoidon toimistohuoneet, kuntosali, saunatilat sekä kaluston ja varusteiden huoltotilat ja varastot. Toisessa kerroksessa sijaitsevat keittiö, oleskelutilat sekä valmiushuoneet. Oleskelutila soveltuu myös koulutuksiin.

Tiloissa on huomioitu työturvallisuutta edistävät puhtaan paloaseman periaatteet sekä ekologisuus. Aseman katolla on varaus aurinkopaneeleille ja autokatoksessa on viherkatto. Valaistus on säädettävissä käytön mukaan ja rakennuksessa on kaukolämpö. Lattioissa ei ole käytetty muovimateriaaleja, ja näin on pyritty torjumaan mahdollisia sisäilmaongelmia.

Aseman toinen pääty on Tikkurilan VPK:n käytössä. Sopimuspalokunnalla on oma kalustohalli sekä oleskelutilat. Kuntosali ja varusteiden huoltotila ovat yhteiskäytössä vakituisen henkilökunnan kanssa.

Lisää valmiusasemia tulossa

Vantaalle rakennetaan lähivuosina neljä keskenään lähes identtistä valmiusasemaa, joista Tikkurilan alueen asema on ensimmäinen. Korson valmiusaseman suunnittelu on aloitettu, ja siihen osallistetaan myös lähiasemien paloesimiehiä. Rakentamisen on arvioitu alkavan keväällä 2025, ja aseman pitäisi olla valmis vuoden 2026 aikana. Loput kaksi asemaa sijoittuvat Hakunilaan ja Myyrmäkeen.

Uudet valmiusasemat rakennetaan, jotta pelastuslaitos pystyy saavuttamaan kyseiset alueet kiireellisissä pelastustehtävissä vaaditussa toimintavalmiusajassa. Kiireellisissä pelastustehtävissä tiheästi rakennetuilla kaupunkialueilla ensimmäisen yksikön tulee olla paikalla kuudessa minuutissa hälytyksen vastaanottamisesta. Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaan vähimmäistavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö saavuttaa asetetun toimintavalmiusaikatavoitteen vähintään 50 prosentissa tehtävistä.