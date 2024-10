VTV on tarkastanut viime presidentinvaalin vaalirahoitusilmoitukset

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkisti kaikkien kymmenen ilmoitusvelvollisen vaalirahoitusilmoitukset. Kaikilta ilmoitusvelvollisilta pyydettiin ilmoitusten saamisen jälkeen lisäselvityksinä kampanjatiliotteita ja kirjanpitotietoja. Kahdeksan ilmoitusvelvollista täydensi tai korjasi ilmoitustaan valvonnan perusteella.



Täydennykset tai muokkaukset liittyivät pääosin vaalirahoitusilmoitusten rahoitustietojen tarkennuksiin. Ilmoituksiin täydennettiin erityisesti tietoja yksittäisistä lahjoittajista. Näiden tietojen puuttuminen on yksi tyypillisimmistä, vaaleista toiseen toistuvista virheistä. Tuen antaja on yksilöitävä, jos tämän antama tuki on vähintään 1500 euroa. Korjausten ja täydennysten jälkeen ilmoituksissa ei löydetty epäselvyyksiä.



”Valtiontalouden tarkastusviraston tietoon ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella sillä olisi syytä epäillä vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta”, sanoo johtava tilintarkastaja Pontus Londen.



Ennakkoilmoitus saatiin seitsemältä ehdokkaalta. Ennakkoilmoituksen tekemällä ehdokas voi viestiä äänestäjille läpinäkyvällä tavalla kampanjansa rahoittajista jo ennen vaalipäivää. Kaikki määräaikaan mennessä toimitetut ennakkoilmoitukset on julkaistu vaalirahoitusvalvonta.fi-verkkopalvelussa.



Velvollisuus vaalirahoitusilmoituksen tekemiseen koskee presidentinvaalissa ehdokkaan asettanutta puoluetta ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamiestä tai tämän varamiestä. Vaalirahoitusilmoitus on jätettävä määräajassa eli kahden kuukauden kuluessa vaalituloksen vahvistamisesta.



