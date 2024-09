Kokoomuksen Talvitie: Oikea-aikaista tukea lapsille, vähemmän paperisotaa opettajille

Oppimistulokset ovat Suomessa laskeneet huolestuttavasti pitkin 2000-lukua. Oppimisen tuen uudistaminen on yksi merkittävistä ja tarpeellisista toimista tämän trendin kääntämiseksi.

”Lasten oppimisen tuen saamisessa keskeisintä on avun oikea-aikaisuus, jotta haasteet eivät kasva liian suuriksi. Uuden lain tarkoituksena onkin saada lapsille ja nuorille tukea oppimiseensa mahdollisimman aikaisin ja joustavasti” Talvitie sanoo.

Nykyisin käytössä olevassa kolmiportaisessa tuessa ajatus on ollut toimiva, mutta toteutus on ontunut. Pahimmillaan se on tarkoittanut ylimääräistä paperityötä opettajille ja tuen erilaiset tulkinnat ovat asettaneet lapset epätasa-arvoiseen asemaan.

”Lapset ovat saaneet erilaista tukea asuinkunnasta riippuen. Siksi on tärkeää, että nyt tuen muotoja yhtenäistetään ja selkiytetään sekä varmistetaan resurssit tuen toteuttamiseen” Talvitie toteaa.

”Tämän uudistuksen myötä myös täytettävien asiakirjojen määrä vähenee. Henkilökunta voi keskittyä paperien pyörittelyn sijaan olennaiseen eli opettamiseen” Talvitie lisää.

Riittävällä ja oikea-aikaisella oppimisen tuella on mahdollista vähentää myöhempää tuen tarvetta, koulupudokkuutta ja syrjäytymistä. Talvitien mukaan sillä on siten myös yhteiskunnallista merkitystä.

Uuden lain myötä erityisopettajan antamaa opetusta saavien oppilaiden määrää rajataan koululuokissa. Lakiesitykseen on nyt kirjattu viiden tukea saavan oppilaan yläraja. Myös erityisluokat säilyvät.

”Tämä parantaa ryhmien oppimis- ja työrauhaa ja se taas usein vaikuttaa myönteisesti oppimistuloksiin ja koulussa viihtymiseen. ” Talvitie lopettaa.