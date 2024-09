Metsästäjäliitto kiittää vastuuministereitä suden liitesiirron etenemisestä

Suomen vastuuministerien Sari Essayahin ja Kai Mykkäsen vaikutustyöllä muiden jäsenmaiden suuntaan oli ratkaiseva merkitys liitesiirron läpimenoon. Metsästäjäliitto kiittää ministereitä sekä koko valtioneuvostoa asian määrätietoisesta edistämisestä.

Seuraavaksi esitys menee koko Eurooppaa koskevan Bernin pysyvän komitean käsittelyyn niin, että liitesiirtoa koskeva esitys on ratkaistavana luultavasti joulukuun kokouksessa. Tämän päivän äänestyksen perusteella on luultavaa, että esitys hyväksytään myös Bernin komiteassa. Mikäli näin tapahtuu, Euroopan Unionin on päätettävä tahollaan suden suojelustatuksen muuttamisesta eli liitesiirrosta. Se edellyttää EU-jäsenmaiden yksimielistä hyväksyntää, ellei sitä ennen EU:ssa muuteta liitesiirtojen käsittelymenettelyä niin, että yksimielisyyttä ei enää edellytettäisi.

Suomessa kaikkien suurpetojen metsästys on estynyt oikeuden päätösten myötä. Metsästäjäliitto muistuttaa, että nyt päätetty liitesiirto ei ratkaise Suomessa syntynyttä suurpetojen eli suden, karhun ja ilveksen kannanhallintaongelmaa. Metsästäjäliitto katsoo, että Suomen on ehdottomasti kehitettävä kansallista lainsäädäntöä ja suurpetohallintoa niin, että luontodirektiivissä mainittu sosioekonominen näkökulma huomioidaan ja hyväksytään suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen perusteena. Maa- ja metsätalousministeriön suurpetotyöryhmä käsittelee parhaillaan asiaa.