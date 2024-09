91-vuotias Yrjö Kukkapuro suunnitteli itselleen ”huonojalkaisten” seniorituolin – YK91 Senior -tuolin tuotanto alkoi Lahdessa Summasen tehtaalla

Heikentynyt terveydentila on viime vuosina vienyt edelleen aktiivisesti työskennelleen Yrjö Kukkapuron jalkavoimia. Arkitoimet normaalikorkuisella tuolilla ovat tulleet koko ajan hankalammiksi. Kukkapuro kaipasi kotiinsa korotettua, mutta riittävän tukevarakenteista tuolin, jossa olisi lyhyt istumasyvyys ja tuki selälle.



Muotoilijan omakohtaisten vaatimusten avulla viimeistelty YK91 Senior päätyi teolliseen tuotantoon syksyllä 2024, mutta sen ”esiaste” syntyi jo vuonna 1987. Tuolloin 54-vuotias Yrjö Kukkapuro sai tehtäväkseen suunnitella hoivaympäristöön sopivia kalusteita ruotsalaiseen Huddingen sairaalaan. Eräs kekseliäs prototyyppi jäi projektissa toteuttamatta, mutta ideasta jalostuneella, vain omaan käyttöön suunnitellulla tuolilla Kukkapuro on istunut kotonaan Kauniaisissa jo vuosia.



Vuosien 2023-2024 aikana on viimeinenkin funktionaalinen kysymys saatu ratkottua niin, että tuoli on voitu viedä teolliseen tuotantoon ja sitä kautta myös muiden saataville.



Korotetusta tuolista saa noustessa tukevan otteen. Nousutuki on seniorituolille tärkeä ominaisuus. Tuolissa on pitkät käsinojat ja lyhyt istumasyvyys, jotta tuoliin on helppo istuutua ja nousta siitä ylös. Selkänojan levy antaa selälle tukea, ja metallirunko mahdollistaa tuolin liikuttelun ilman ylimääräisiä työntökahvoja.



Metallinen maalattu runko on helppo pitää puhtaana, mikä on erityisesti hoivakotien arjessa käytännöllinen ominaisuus. Runkoa saa suunnittelijalle tyypillisessä kuratoidussa värikartassa, mutta erikoistyönä runkoa valmistetaan muissakin väreissä. Tuolista on sekä tammiviiluinen että kiinteästi verhoiltu versio.

Alastek luonteva valinta Kukkapuron designille

Studio Kukkapuro Oy ja Alastekin omistava Summanen Oy olivat aloittaneet yhteistyön jo vuonna 2018, kun Yrjö Kukkapuron Triennale-, Ateljee- ja Remmi -klassikkotuoleille etsittiin luotettavaa ja asiantuntevaa sopimusvalmistajaa.



Muiden töiden ohessa Isa Kukkapuro-Enbom tuli maininneeksi Summasen toimitusjohtaja Tanja Lundénille Yrjön itselleen suunnittelemasta putkirunkoisesta seniorituolista. Lundén kiinnostui heti, sillä Summasen Alastek-brändi on erikoistunut nimenomaan funktionaalisiin hoivakalusteisiin, jotka on suunniteltu Age-friendy design -periaatteilla.



– Olemme saaneet kentältä palautetta, että perinteinen hoivakotien kalustus on monen asukkaan mielestä hieman ankeaa. Nyt Yrjö Kukkapuron klassista ja värinkäytön mahdollistavaa, mutta myös käytännöllistä designia voidaan tuoda senioreiden arkeen, kertoo Summanen Oy:n toimitusjohtaja Tanja Lundén.



YK91 Senior -tuoli on nähtävillä ensimmäistä kertaa Hyvä ikä -messujen osastolla 5e48.