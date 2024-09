Pohteen sosiaali- ja terveyskeskusten verkkoa tarkastellaan syksyn aikana, asukastilaisuus etäyhteydellä 2.10.

Pohteen aluevaltuusto teki päätöksen tarpeenmukaisista sote-keskuksista 23.11.2023 osana Pohteen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa. Päätöksessä linjattiin, että jokaisessa kunnassa on yksi sosiaali- ja terveyskeskus tai -yksikkö. Lisäksi linjattiin, että sosiaali- ja terveyskeskusten palveluverkosto jakaantuu kolmeen laajan palvelun sosiaali- ja terveyskeskukseen, 11 sosiaali- ja terveyskeskukseen ja 19 sosiaali- ja terveysyksikköön. Kuuden yksikön osalta arvioitiin palvelujen muuttumista liikkuviksi ja/tai digitaalisiksi.

Päätökseen liittyvää muutostyötä sosiaali- ja terveyskeskusten palveluvalikoimaan on tehty kevään ja kesän 2024 aikana. Lisäksi Siikajoenkylän terveysaseman sekä Yli-Iin ja Kuivaniemen hyvinvointipisteiden toiminta on lakannut. Myös liikkuvia palveluja on otettu käyttöön suun terveydenhuollossa ja Pohteen digitaalisen sote-keskuksen toiminta on laajentunut alueella.

Vähentynyt rahoitus, palvelutarpeen muutokset ja henkilöstön saatavuus ajureina periaatteiden uudelleen tarkastelulle

Sosiaali- ja terveyskeskusten palveluverkkoon liittyviä periaatteita arvioidaan nyt uudelleen Suomen hallituksen kehysriihessä asettamien linjausten pohjalta. Linjaukset vaikuttavat hyvinvointialueen rahoitukseen ja niiden vaikutus Pohteen terveyden ja sairaanhoidon toimialueeseen on noin -10,7 miljoonaa euroa.

Palveluverkon tarkasteleminen on ajankohtaista myös siksi, että palveluverkko ei vastaa väestömäärän ja -rakenteen alueellista kehitystä. Myös henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet erityisesti väestökeskittymien ulkopuolella ovat ajureina periaatteiden tarkastelulle uudelleen. Uusien periaatteiden pohjalta on tavoitteena luoda Pohjois-Pohjanmaalle vahvoja sosiaali- ja terveyspalvelujen yksikköjä, joissa on riittävästi henkilöstöä palvelemaan alueen asukkaita.

Pohteen tulevaisuuslautakunta käsittelee sosiaali- ja terveyskeskusten verkon uudistamiseen liittyviä periaatteita kokouksessaan 9.10., jonka jälkeen asia etenee päätettäväksi aluehallitukseen. Lopullisen päätöksen periaatteista tekee Pohteen aluevaltuusto kokouksessaan 28.–29.10.

Asukastilaisuus sosiaali- ja terveyskeskusten verkon uudistamisen periaatteista 2.10.

Pohde järjestää kaikille Pohjois-Pohjanmaan asukkaille tarkoitetun asukastilaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten verkon uudistamisen periaatteista Teams-yhteydellä 2.10. klo 17–19. Tilaisuuteen voi osallistua Pohteen tapahtumakalenterin kautta: Pohteen tapahtumakalenteri.

Tilaisuudessa asukkailla on mahdollisuus kysyä aiheeseen liittyvistä teemoista Pohteen edustajilta.

Tervetuloa tilaisuuteen!

