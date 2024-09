Finnish Comms Awardsin finalistit valittu: parhaita töitä yhdistää viestinnän vaikuttavuuden ymmärrys

Riippumattomat tuomarit ovat antaneet pisteensä heille osoitetuille kilpailutöille toisistaan tietämättä. Satunnaisten tekijöiden vaikutuksia on rajoitettu riippumattomien tuomareiden riittävällä määrällä jokaista arvioitavaa työtä kohden. Lisäksi isojen vaihteluvälien tapauksissa on voitu jättää pisteytysten ääripäät pois, jotta juryn yhteinen linja erottuisi.

”Olen ilahtunut, että Finnish Comms Awards on muuttunut vuosi vuodelta strategisemmaksi: parhaissa töissä on pystytty osoittamaan viestinnän suora kytkös liiketoiminnan strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Viestintäkonsultointi on ylimmän johdon sparrausta, jatkuvaa luottamukseen perustuvaa dialogia. Usein juuri niinä vaikeimpina hetkinä, kun ratkotaan yhdessä esimerkiksi maine- tai työnantajakuvasolmua”, kilpailun päätuomari, viestintätoimisto Brunnenin toimitusjohtaja Taru Nikulainen toteaa ja jatkaa:

”Mukana kisassa oli myös paljon ajan henkeen kiinnittyviä, mieleenpainuvia ja taiten rakennettuja kampanjatöitä, joissa saatiin merkittävää näkyvyyttä ja toimintaa tavoitelluilla areenoilla. Loppukilpailusta tulee jännittävä, ja toivotankin jo nyt onnea kaikille finaaliin päässeille töille, toimistoille ja asiakkaille!”

Finalistit esittävät kilpailutyönsä tuomaristolle pitchauspäivänä 22.10.2024, jossa kaikki lähtevät ensimmäisen kierroksen jälkeen samalta viivalta.

Laaja-alainen tuomaristo arvioi vuoden parhaimmiston

Tuomaristoon on valittu tänä vuonna 39 pitkän linjan ammattilaista, jotka edustavat eri toimialoja, korkeakouluja sekä mediaa. Laaja-alalaisella tuomaristolla varmistetaan kilpailutöiden mahdollisimman tasa-arvoinen kohtelu, laaja-alaiset näkemykset sekä riittävä tuomareiden määrä kaikille töille. Tuomarit jäävätään omien ja lähipiiriin kuuluvien töiden arvioinneista. Tuomariston työskentelyä ohjaavat päätuomari Taru Nikulainen sekä sääntötuomari Sari-Liia Tonttila.

Finnish Comms Awards -gaala järjestetään tänä vuonna upeassa Hotelli Clarionissa, torstaina 31.10.2024. Yksitäiset gaalaliput tulevat myyntiin ensi viikon alussa. Gaalapöydät ovat varattavissa jo nyt osoitteesta info@marketingfinland.fi. Vuoden 2024 gaalan yhteistyökumppaneina toimivat Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry, Cision Finland Oy, Grano Oy, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, Severa, STT Viestintäpalvelut Oy, ja Viesti ry.

Finnish Comms Awards 2024 finalistit kategorioittain aakkosjärjestyksessä:

Strateginen viestintäkonsultointi

Luottamusta ja toimintavalmiutta – kriisiviestinnän kehittämiskokonaisuus Koneen Säätiölle

Koneen Säätiö & Ahjo Communications Oy

Vihreä siirtymä sai väkevän vauhdittajan

Sumi Oy & Netprofile Finland Oy

WithSecuren johtamisviestinnän virityksellä vauhtia ja fokusta vaativaan muutosmatkaan

WithSecure Oyj & Brunnen Communications Oy

Yritys- ja yhteisöviestintä (sisäinen)

Osallistava strategiaviestintä johti isoon muutokseen

Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma Häme & Oy SEK Ab

WithSecuren päivitetty strategia kääntyi eloon osallistavalla ja ihmislähtöisellä viestinnällä

WithSecure Oyj & Brunnen Communications Oy

Yritys- ja yhteisöviestintä (ulkoinen)

Autenttisuudella huipulle – liiketoiminta kasvaa digitaalinen insinööri kerrallaan

Nitor & Netprofile Finland Oy

Joensuu – Fotoniikan koti

Business Joensuu & Oy SEK Ab

Toimintaympäristön teemojen hallinta (Issues Management)

Onnella on osoite. Asuntosäätiö ajatusjohtajaksi vaativassa toimintaympäristössä

Asuntosäätiö & Oy SEK Ab

Vihreä siirtymä sai väkevän vauhdittajan

Sumi Oy & Netprofile Finland Oy

Muutosviestintä

Osallistava strategiaviestintä johti isoon muutokseen

Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma Häme & Oy SEK Ab

VAU-voimalla muutoksen moottoriksi

Visma Finland & Netprofile Finland Oy

Verkosto-osaamisen voima valjastettiin muutosturvapilottien viestintään

Hämeen ELY ja alueelliset pilotit & Ahjo Communications Oy

Kriisi- ja poikkeustilanteet

Mikä soppa syntyikään makaronilaatikosta

Compass Group Suomi & Viestintätoimisto Drum Oy

Viestintävalmennus ja simulaatiot

Luottamusta ja toimintavalmiutta – kriisiviestinnän kehittämiskokonaisuus Koneen Säätiölle

Koneen Säätiö & Ahjo Communications Oy

PrivacyRules: globaali kybersimulaatio valaisi varautumisen aukot

PrivacyRules & Netprofile Finland Oy

Suomalainen valmennusosaaminen kansainvälisille areenoille

ABB Suomi & Oy SEK Ab

Uusi kirkkoherra rakensi vuorovaikutuksesta vahvuuden Malmin seurakunnalle – ymmärrys toi rohkeuden viestiä vaikeistakin asioista

Malmin seurakunta & Brunnen Communications Oy

Hankeviestintä (Julkishallinto, oppilaitokset, järjestöt, liitot)

Mennäänkö vaan mutulla? Tilastokeskus ryhtyi taisteluun suomalaisten tutkimusuupumusta vastaan

Tilastokeskus & Oy SEK Ab

Mielenterveyden työkalupakki

Työterveyslaitos & Viestintätoimisto Drum Oy

360-infraviestintää turkulaisella mausteella

Väylävirasto ja Turun kaupunki & Ahjo Communications Oy

Lanseeraus tai repäisy (Julkishallinto, oppilaitokset, järjestöt, liitot)

HELSINKI HAPPINESS HACKS – kaupunkilaisten aidot kokemukset matkailuvalteiksi

Visit Finland & Oy SEK Ab

Mennäänkö vaan mutulla? Tilastokeskus ryhtyi taisteluun suomalaisten tutkimusuupumusta vastaan

Tilastokeskus & Oy SEK Ab

MLL - Vaaralliset somehaasteet

Mannerheimin Lastensuojeluliitto & TBWA\Helsinki Oy

Wilderness Calling – Lapin maisemiin yhdellä puhelulla

FINAVIA & Oy SEK Ab

Älä ole koekaniini – Syöpäjärjestöille toteutettu sähkösavukkeiden käyttöä ehkäisevä kampanja

Syöpäjärjestöt & Viestintätoimisto Manifesto Oy

Viestintä (Julkishallinto, oppilaitokset, järjestöt, liitot)

Jätä rata rauhaan – hengenvaarallinen hengailupaikka. Miten musta huumori pelasti nuoret miehet junaraiteilta?

Väylävirasto & Kaiku Helsinki Oy

Kuinka nepsy-piirteisen lapsen maailmasta viestitään animaation keinoin

Mielenterveystalo (HUS) & Avidly Oy

Palvelu- ja tuoteviestintä (B2B-viestintä)

Maailman suurin lämmön kausivarasto tavoitti lanseerausvaiheessa haastavat kohderyhmät Suomessa ja maailmalla

Vantaan Energia & Oy SEK Ab

Tavoitteena Nolla Huumekuolemaa

Indivior & Ahjo Communications Oy

Lanseeraus tai repäisy (B2B-viestintä)

Maailman suurin lämmön kausivarasto tavoitti lanseerausvaiheessa haastavat kohderyhmät Suomessa ja maailmalla

Vantaan Energia & Oy SEK Ab

Tiedotteella miljoonat uuteen tehtaaseen

Enifer & San Francisco Agency

Viestintä (B2B-viestintä)

Tavoitteena Nolla Huumekuolemaa

Indivior & Ahjo Communications Oy

Tilauskirjat jo täynnä – näin tehtaan lanseeraus on vauhdittanut Eatonin tunnettuutta Suomessa

Eaton Electric Oy & Kaiku Helsinki Oy

Palvelu- ja tuoteviestintä (B2C-viestintä)

Airamista kotimainen älyvalaistuksen asiantuntija

Airam Electric Oy Ab & Drama Queen Communications

Ghost Scoot nosti skuuttausturvallisuuden keskusteluihin

Pohjola Vakuutus & OP Ryhmä & Miltton Oy

Taco Bell, mun bff

Taco Bell Suomi (Restel Suomi Oy) & TBWA\Helsinki Oy

Vuokkoset for MENstruation

Vuokkoset (Delipap Oy) & TBWA\Helsinki Oy

Lanseeraus tai repäisy (B2C-viestintä)

Ghost Scoot nosti skuuttausturvallisuuden keskusteluihin

Pohjola Vakuutus & OP Ryhmä & Miltton Oy

”Hyvä Suomi!” Puolen kilometrin jono Lykon avajaisiin sai jopa ruotsalaiselta medialta kehut

Lyko & Mellakka Helsinki

Näin viestinnällä tehtiin videopelistä kansainvälinen kulttuuri-ilmiö

Remedy Entertainment Oyj & Republic

PrimaCatin kissavalta

PrimaCat & TBWA\Helsinki Oy

Seniorikokemusasiantuntija

Verkkokauppa.com & Bob the Robot

Viestintä (B2C-viestintä)

Vuokkoset monimuotoisuuden asialla

Vuokkoset (Delipap Oy) & TBWA\Helsinki Oy

2,5 sekuntia nollasta sataan – kansainvälinen PR sähköisti Vergen kiihdytyksen maailmalle

Verge Motorcycles & Mellakka Helsinki

Pro Bono

MLL - Vaaralliset somehaasteet

Mannerheimin Lastensuojeluliitto & TBWA\Helsinki Oy

The HERitage

Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö & United Imaginations Oy

Vuoden varainhankintateko (VaLa ry)

Katu ei ole koti – virtuaalitodellisuus herätti eloon Sininauhasäätiön varainkeruukampanjan

Sininauhasäätiö sr.

Tarjotaan #ProtuleiriJokaiselle

Prometheus-leirin tuki ry & Ahjo Communications Oy

The HERitage

Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö & United Imaginations Oy