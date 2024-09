Etelä-Savossa haetaan ideoita uudeksi käytöksi vajaalle käytölle jääneisiin rakennuksiin

Kaikille Etelä-Savon kunnille on lähetetty tietoa siitä, mihin Jurakausi-hankkeen rahoitusta on suunniteltu käytettäväksi. Kunnilta on pyydetty syyskuun loppuun mennessä tietoja niiden omistamista, tyhjilleen tai vajaalle käytölle jääneistä rakennuksista. Tavoitteena on saada mahdollisimman ajantasainen yleiskuva potentiaalisten muutoskohteiden määrästä ja laadusta.

Saapuneiden tietojen pohjalta valitaan yhdestä kolmeen hankkeessa pilotoitavaa rakennusta. Piloteille laaditaan yhteistyössä arkkitehtitoimiston kanssa markkina-analyysi, yleissuunnitelmat uusiokäytöstä, korjaussuunnitelmat, ja kustannusanalyysi. Lisäksi kartoitetaan esimerkkejä rakennusten onnistuneista muutoksista muualla.

Erityisesti etsitään rakennuskohteita, joiden kaltaisia olisi muissakin kunnissa. Näin toimintamallia voidaan soveltaa laajemmin.

"Kunnilla on lopetettuja kouluja, liitoskuntien entisiä kunnantaloja, hyvinvointisektorilta jääviä kiinteistöjä ja erilaisia muita rakennuksia, joissa toiminta on päättynyt tai päättymässä", toteaa Jurakausi-hanketta luotsaava maankäyttöasiantuntija Taina Hautamäki.

"Ihanteellista olisi, jos kohteelle olisi jo tiedossa uusi käyttäjä, jonka tarpeiden mukaan käyttötarkoituksen muutosta voisi suunnitella", Hautamäki jatkaa. "Ensisijainen tarkoitus on kuitenkin luoda toimintamalli, joka selvittää vajaakäyttöisten rakennusten potentiaalia ja tarjoaa kustannustehokkaita sekä ilmastoviisaita vaihtoehtoja uudelle käytölle. Potentiaalin osoittaminen lisää mahdollisuuksia uuden toimijan löytymiseen, vaikka sellaista ei vielä olisikaan tiedossa".

Tiukka aikataulu



Hanke etenee nopeasti. Pilottien valinnan jälkeen järjestetään työpajat, joihin kutsutaan kuntien teknisen toimiston ja elinkeinopuolen edustajia, sekä kuntalaisia. Niissä ideoidaan uutta käyttötarkoitusta, mietitään korjaussuunnitelman yksityiskohtia, ja tutkitaan kustannuksia sekä hyötyjä. Tuloksia on tarkoitus raportoida jo ensi kesän alkupuolella.

"Aikataulu on tiukka, ja sen vuoksi toivon nyt kaikista Etelä-Savon kunnista nopeita päätöksiä osallistumisesta. Vanhan purkaminen ja uuden rakentaminen on lähes aina kalliimpaa, kuin vanhan kunnostaminen uutta käyttöä varten. Jurakausi-hanke mahdollistaa uusia lähestymistapoja purkupaineiden arvioimiseen", Hautamäki kannustaa.