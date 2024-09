Oulun Rosson uudistus valmis

Hyviä hetkiä jo vuodesta 1978

Rosso tarjoaa herkullisia ruokia jokaiseen makuun ja on siksi pysynyt myös lapsiperheiden suosiossa vuodesta toiseen. Kauppakeskus Valkeasta löytyvä Rosso huomioi pienet asiakkaat nyt aivan uudella tavalla, sillä uudistuksen yhteydessä avattiin myös monipuolinen, turvallinen ja tilava leikkipaikka perheen pienimmille. Leikkipaikalta löytyvät muun muassa puolapuut, pallomeri ja lapsia aktivoivia leluja ja valitsemalla pöydän leikkipaikan läheisyydessä voi koko perhe viettää rennon ruokailuhetken lasten leikkejä seuraten.

– ­Rosso on palannut juurilleen lapsiperheravintolaksi ja haluamme panostaa jatkossa myös lapsiperheiden viihtyvyyteen. Tästä syystä halusimme kiinnittää Oulun Rossossa erityistä huomiota lasten leikkipaikkaan. Rosson uuden konseptin Pizzakoulu, lasten synttärit ja hurmaava lasten menu takaavat mukavat hetket etenkin perheen pienimmille. Myös Onni Orava seikkailee jatkossa ravintolassamme säännöllisesti, kertoo ravintolapäällikkö Jonna Tervo.

Klassikkoravintolan viittaa kantava Rosso uudistui sisustukseltaan täysin, mutta menun peruspilarit ovat ja pysyvät samoina eli suositut koko perheen herkut löytyvät ruokalistalta aivan kuten tähänkin saakka. Oulun Rosson erikoisuutena on ollut jo vuodesta 2016 saakka koivuhaloilla lämpiävä pizzauuni, joka takaa Rosson pizzojen herkullisen maun. Rosso-ravintoloissa tärkeintä on viihtyminen, ensiluokkainen palvelu ja ennen kaikkea oivallinen ruoka.

– Rosso-ketju on palvellut asiakkaita jo 46 vuoden ajan, joista Oulussakin Rosso on ihastuttanut paikallisia jo 31 vuotta, ensin Rotuaarilla vuodesta 1993 alkaen ja nyt Sampotalossa vuodesta 2002 saakka. Rossossa sydämellinen ja lämminhenkinen palvelu on tosiasia, mistä kertoo se, että kaikista Suomen 21. Rossosta juuri Oulun Rosso on tällä hetkellä ketjun suositelluin ravintola, kertoo liiketoimintapäällikkö Janne Kulovuori.

Merkittävä ruokailukokemus Oulun sydämen sykkeessä

Uudistuneen Rosson sisustus säteilee lämpöä ja eleganssia, ja sen valoisa ja vehreä tunnelma lumoaa kävijät. Ruokailupaikkoja ravintola tarjoaa noin 150 vieraalle ja vaihtelevat pöytämuodot mahdollistavat viihtyisän ruokailun erikokoisille seurueille. Tilat kruunaa upea leikkitila, jonka suunnittelussa kuunneltiin myös pienten asiakkaiden toiveita. Oulun Rosson suunnittelusta on vastannut Visionary Design Partners:in Jaana Ekman.

– Meillä on ollut kunnia olla mukana tässä Rosso-ravintoloiden poikkeuksellisessa hankkeessa ja luoda kutsuva ja viihtyisä ilmapiiri vieraiden nautittavaksi. Vuonna 2021 Rosso-ravintolaketju aloitti matkan, jonka tarkoituksena on virkistää sen yleistä brändi-imagoa ja konseptia. Oulun Rosso-ravintolan uudistus on linjassa tämän suunnitelman kanssa, ja se on uuden vuosikymmenen seitsemäs Rosso-ravintola, Ekman kertoo.

Ravintolasuunnittelussa korostuvat entistä enemmän vastuullisuus ja ympäristöasiat sekä luonnonmateriaalien käyttö rakentamisessa luoden asiakkaille uusia merkityksiä. Moniaistinen ja rauhoittava kokemus on luotu tilaan luonnonmateriaaleilla, luonnollisilla värisävyillä, kivellä, puulla, nahkalla sekä kalusteilla ja vihersisustuksella

– Kauppakeskus Valkean Rosso on sykähdyttävä ja elämyksellinen, mutta ei liian hieno. Se on iloinen, värikäs ja kutsuva tila, jossa on paljon yksityiskohtia kaikille aisteille, Ekman lisää.