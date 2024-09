Liikenteen asiakaspalvelu täyttää 18-vuotta!

Liikenteen asiakaspalvelu on valtakunnallinen Väyläviraston, ELY-keskusten ja Fintraffic Oy:n yhteinen maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden neuvontapalvelu. Liikenteen asiakaspalvelun Palauteväylän kautta voi jättää kysymyksiä, palautetta ja ilmoituksia väylien kunnosta ympäri vuorokauden. Tällä viikolla vietetään Liikenteen asiakaspalvelun 18-vuotisjuhlaviikkoa!

Liikenteen asiakaspalvelun Palauteväylän kautta voit jättää kysymyksiä ja palautetta väylistä 24/7

Liikenteen asiakaspalvelun Palauteväylän kautta voi jättää kysymyksiä, palautetta ja ilmoituksia väylien kunnosta ympäri vuorokauden.

Puhelinpalvelu palvelee kaikkina arkipäivinä klo 9–15 numerossa 0295 020 600.

Chatin virtuaalineuvoja palvelee asiakkaita 24/7. Virtuaalineuvoja auttaa asioinnin alkuun yleisimmissä aiheissa ja ohjaa oikean tiedon äärelle. Chat-palvelu löytyy palautevayla.fi: "Palauteväylä" ja "Kysy neuvoa" -osiosta sekä ELY-keskuksen liikenne-aiheisilta sivuilta. Asiakaspalvelu käsittelee kirjallisia yhteydenottoja arkipäivisin klo 8-16 välisenä aikana.

Liikenteen asiakaspalvelu käsittelee vuosittain 60–70 000 yhteydenottoa, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Suvi Aho. Lisäksi Palauteväylä-portaalin kautta välitetään 30–40 000 yhteydenottoa suoraan kunnossapitourakoihin.

Aspassa käsitellään keskimäärin noin 5500 yhteydenottoa kuussa, mutta kuukausikohtainen määrä voi vaihdella 4000–9000 yhteydenottoon riippuen mm. keliolosuhteista. Sään ääri-ilmiöt, kuten runsaat sateet, myrskyt tai kuivuus aiheuttavat piikkejä yhteydenottomääriin, sillä ne vaikuttavat suoraan asiakkaiden elämään sekä maaseudulla että kaupungeissa.

Tällä hetkellä pinnalla asiakkaiden yhteydenotoissa ovat lupa-asiat, joukkoliikenne ja päällysteiden kunto

1. Lupa-asiat. Monet rakennustyöt ja kaivuuhankkeet halutaan saada valmiiksi sulan maan aikana, joten lupien saamisesta ja aikatauluista kysytään juuri nyt paljon. Myös erikoiskuljetuslupia haetaan runsaasti.

2. Joukkoliikennepalaute. Syksyn tullen ihmisten liikkumistarpeet muuttuvat, sillä opiskelijoita aloittaa uusissa opiskelupaikoissa ja kesäpyöräilijät siirtyvät jossain kohtaa joukkoliikenteen käyttäjiksi. Määrärahojen rajallisuudesta johtuen ELY-keskuksen ei ole mahdollista hankkia liikennettä kaikille yhteysväleille, joista markkinaehtoinen tarjonta puuttuu tai jossa sitä ei ole riittävän paljon. Liikenteen asiakaspalvelu saa myös paljon toiveita uusista reiteistä ja vuoroista.

3. Sorateiden ja päällysteiden kunto. Tämä on sulan maan aikana yleisin yhteydenoton syy. Asiakkaat toivovat sorateille tasausta tai päällysteen reikien paikkausta vielä ennen talven tuloa.

Asiakkailta paljon positiivista palautetta

Aspan puhelinpalvelu on saanut runsaasti positiivista palautetta asiakastyytyväisyyskyselyissä. Yleisin aspan saama arvosana on täysi kymppi. Asiakkaat kehuvat, että aspan palvelu on ystävällistä, nopeaa ja asiantuntevaa. "Olemme erittäin kiitollisia saamastamme asiakaspalautteesta ja palvelemme asiakkaitamme suurella sydämellä myös seuraavat vuodet! ", iloitsee koko Liikenteen asiakaspalvelun väki!