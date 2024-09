Antti Kaikkonen: Suomen ulkopolitiikka ei saa olla rempallaan

"Suomen ulkopolitiikka ei saa olla rempallaan. Pääosin se onkin ollut kunnossa. Olen tyytyväinen siihen, miten uusi tasavallan presidentti on aloittanut tehtävänsä. Hänen puheensa YK:n yleiskokouksessa oli hyvä, ja toi esille Suomen linjaa uusin mielenkiintoisin maustein ja avauksin.



Sen sijaan tasavallan hallituksen toiminnassa näyttäisi olevan parantamisen varaa. On uusi tilanne, että hallituspuolueet ovat toistuvasti julkisilla tukkanuottasilla maamme ulkopolitiikan hoidosta. Ensin ulkomaankauppa- ja kehitysministeri tekee ulkopoliittisen päätöksen, joka pääministerin mukaan ei ole maamme linjan mukainen ja johon presidentti joutuu puuttumaan julkisuudessa. Sitten ulkoministerin johdolla Suomi äänestää YK:ssa tavalla, jota muut hallituspuolueet rientävät julkisesti moittimaan ja kyseenalaistamaan.



Erilaiset mielipiteet kuuluvat politiikkaan, myös ulkopolitiikkaan. Asioista on hyvä käydä myös julkista keskustelua. Sen sijaan ulkopolitiikkaan ei kuulu se, että hallituksen rivit ovat avoimen sekaisin ja hallituksen kesken kiistellään jälkikäteen siitä, mikä onkaan Suomen linja. Tällainen tilanne voi sumentaa Suomen linjaa ja vesittää Suomen viestiä. Hallituksen sekava tilanne ei myöskään lähetä hyvää viestiä rajojemme sisälle tai niiden ulkopuolelle.



Suomessa on luotu toimintatavat ja käytänteet, joiden avulla hallitus voi sovitella erilaiset näkemykset Suomen linjaksi luottamuksen hengessä. Viime vuosina näissä asioissa kohtuullisen paljon tekemisissä olleena annan hallitukselle seuraavan ilmaisen vinkin: Istukaa nyt hyvät hallitusherrat- ja rouvat siellä TP-utvassa niin kauan, että yhteinen näkemys löytyy. Voi olla vain yksi Suomen linja, jota ministerit maailmalla edustavat, puoluekirjoihin katsomatta."



