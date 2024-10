Uusi globaali geeniterapian tuotantolaitos edistää terveysalan innovointia Suomessa

FinVector ja Ferring Pharmaceuticals ilmoittivat tänään avaavansa Finportin, viimeisintä tuotantoteknologiaa hyödyntävän geeniterapian globaalin tuotantolaitoksen Kuopiossa. FinVectorin omistama ja ylläpitämä uusi laitos on erikoistunut Ferring Pharmaceuticalsin Adstiladrin® (nadofaragene firadenovec-vncg) ‑geeniterapian viruspohjaisen lääkeaineen tuotantoon. Yhdysvaltain lääkeviranomaisen FDA:n hyväksymä lääke on tarkoitettu pinnallisen virtsarakon syövän hoitoon ja se on tällä hetkellä saatavilla Yhdysvaltain markkinoilla.1

Vuodesta 2014 lähtien Ferring-konserni on investoinut merkittävästi Adstiladrinin kehittämiseen, ja yli puolet investoinnista on suunnattu Suomeen, joka on avainasemassa geeniterapian tuotannolle Euroopassa.

“Finportin avaaminen on merkittävä askel FinVectorin sitoutumisessa viruspohjaisten geeniterapialääkkeiden valmistukseen. Finport vahvistaa FinVectorin asemaa merkittävänä globaalina geeniterapialääkkeiden valmistajana ja edistää geeniterapiaosaamista sekä laajentaa tuotantovalmiuksia ja -kapasiteettia maailmanlaajuisesti”, sanoo Giuseppe Carloni, FinVectorin hallituksen puheenjohtaja.

Finport on puhdastiloilla varustettu ja nykyaikaista teknologiaa hyödyntävä huippuluokan tuotantoyksikkö. FinVector

Finport on puhdastiloilla varustettu ja nykyaikaista teknologiaa hyödyntävä huippuluokan tuotantoyksikkö, jossa lääkeainetta voidaan valmistaa suuria määriä tehokkaasti ja turvallisesti. Laitoksen koko on 25 000 neliömetriä ja rakennuksessa käytetään uusiutuvia energiaratkaisuja, kuten maalämpö- ja aurinkoenergiaa. Lisäksi FinVector on hakenut uudelle yksikölleen rakentamisen kestävän kehityksen LEED-ympäristösertifikaattia.

Finportin valmistumisella ja FinVectorin toiminnalla on ollut viime vuosina merkittävää taloudellista vaikutusta Kuopion kaupungin alueella. Yhteistyö paikallisten viranomaisten ja rahoituskumppaneiden, ELY-keskuksen, Business Finlandin ja Pohjoismaiden Investointipankin (NIB) kanssa on ollut hedelmällistä ja ne ovat olleet keskeisiä FinVectorin toiminnan tukijoita alueella.

”Finportin rakentaminen on ollut poikkeuksellinen projekti, johon paikalliset urakoitsijat ovat osallistuneet huomattavalla panoksella. Viimeisen kahden vuoden ajan he ovat tehneet paljon töitä, jotta saavutamme tavoitteemme. Olen erittäin ylpeä siitä, mitä olemme saaneet yhdessä aikaan kaikkien FinVectorin työntekijöiden kanssa”, sanoo Matthias Krieger, FinVectorin toimitusjohtaja.

FinVectorin toimitusjohtaja Matthias Krieger. FinVector

Taloudellisten vaikutusten lisäksi FinVector on yksi suurimmista yksityisen sektorin työnantajista Kuopion alueella. Yritys on luonut merkittävän määrän työpaikkoja koulutetulle työvoimalle ja vahvistanut Kuopion ja ympäröivän alueen osaamis- ja tutkimusintensiivistä terveysteknologiaan keskittyvää ekosysteemiä. FinVector työllistää tällä hetkellä yli 500 ammattilaista, jotka edustavat yli 50 eri kansallisuutta. Henkilöstön määrä on yli kaksinkertaistunut viimeisten 2,5 vuoden aikana.

